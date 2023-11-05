سقوط هواپیمای سبک در استرالیا جان خلبان را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته پلیس محلی استرالیا، صبح روز یکشنبه بر اثر سقوط یک هواپیمای سبک در ایالت ویکتوریا استرالیا، یک خلبان جان خود را از دست داد و یک مسافر زخمی شد.

حدود ساعت ۷:۱۵ صبح به وقت محلی، یک جایروکوپتر در یک ملک خصوصی در جاده اسنیپی در گولبرن ویر، واقع در حدود ۱۴۵ کیلومتری شمال ملبورن، به زمین سقوط کرد.

پلیس ویکتوریا در بیانیه‌ای تأیید کرد که دو سرنشین در هواپیما بوده‌اند.

پلیس اعلام کرد: خلبان که هنوز به طور رسمی شناسایی نشده است در صحنه جان باخت و سرنشین وی با جراحات غیر قابل تهدید برای جان به بیمارستان منتقل شد.

در مرحله فعلی، علت دقیق سقوط هنوز مشخص نشده است.