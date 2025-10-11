  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

سقوط بالگرد در شمال استرالیا

سرویس پلیس کوئینزلند روز شنبه اعلام کرد مردی پس از سقوط بالگرد در شمال استرالیا، جان خود را از دست داده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سرویس‌های اورژانس در ایالت کوئینزلند استرالیا پس از آنکه بالگرد، رابینسون R۲۲، به محل فرودگاه در منطقه کوچک و دورافتاده یاگونا، در بیش از ۱۷۰۰ کیلومتری شمال غربی بریزبن در منطقه شمال ایالت بازنگشت، عملیات جستجو و نجات را آغاز کردند.

سرویس پلیس کوئینزلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که لاشه بالگرد حدود ساعت ۸:۳۰ صبح توسط مقامات پیدا شد.

خلبان و یک مرد ۲۷ ساله دیگر که تنها سرنشین آن بود، جان خود را از دست داده‌اند.

سرویس پلیس کوئینزلند اعلام کرد که شرایط پیرامون این تصادف در دست بررسی است.

