به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رضا رجبی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: شورای معادن استان به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که دستور کار آن رسیدگی به موارد برخی از بهره‌برداران معادن بود که نتوانسته بودند خارج از ید خود به میزان پروانه بهره‌برداری استخراج انجام دهند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: قانون این اجازه را می‌دهد که اگر مواردی خارج از ید بهره‌برداری وجود داشته باشد، ما بتوانیم حقوق دولتی مرتبط با معدن را بر اساس میزان استخراج واقعی در نظر بگیریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۷۰ معدن متروکه در استان احصا شده که بهره‌برداران آن‌ها موارد قانونی مرتبط را دنبال نکرده‌اند، عنوان کرد: بعضی از بهره‌برداران معادن به دلایلی از صلاحیت خارج می‌شوند. باید گفت آن دسته از بهره‌برداران معادنی که به دلایل مختلف امکان مدیریت مجموعه را نداشتند، در این نشست مورد بررسی قرار گرفتند و بنا شد طبق هشدارهای قبلی با پیگیری اداره کل صمت موارد قانونی را رعایت کنند و اگر در مدت قانونی تمکین نکردند؛ در لایحه مزایده سلب صلاحیت می‌شوند و یک بهره‌بردار جدید جایگزین معادن فوق خواهد شد.

رجبی به دیگر مصوبات این نشست پرداخت و تصریح کرد: اعمال قانون در قبال تعدادی معادن و صنایع معدنی که خسارت به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می‌کنند، از جمله دیگر مصوبات این نشست بود که مقرر شد تا یک درصد فروش ماده معدنی را حساب کنیم و بابت جبران خسارات از بهره‌برداران معادن آن را اخذ کنیم.