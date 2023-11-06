علی بنیادی نائینی معاون توسعه بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات اصلاح و تدوین آئین نامه‌های جدید بیمه مرکزی و نحوه قانونگذاری جدید گفت: مهمترین نظام‌های نوآوری در دنیا مبتنی بر «نظام نوآوری باز» است یعنی به جای این که مجموعه محدود به «تحقیق و پژوهش» خود یا به اصلاح «R&D» باشد، در حوزه‌های تولیدی و خدماتی و آئین نامه جدید از خرد جمعی استفاده می‌شود.در واقع نگاه فراتر می‌رود و با افراد متخصص خارج از رگولاتوری اعم از خارج فضای بیمه‌ای مانند فضای بانکی داخل کشور و یا حتی فضای خارج کشور ارتباط برقرار می‌شود تا بتوانیم دیدگاه‌های آنان را در حوزه اصلاح آئین نامه‌های کسب و کار داشته باشیم.

بنیادی افزود: برای اجرایی کردن این رویکرد در بیمه مرکزی در ابتدا اصلاح آئین نامه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و آئین نامه‌هایی که در کسب و کارهای مختلف بیمه‌ای تأثیرگذار بودند را در اولویت قرار دادیم.

همچنین مقرر شد برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعالان بیمه‌ای، هم افزایی برای تدوین و اصلاح آئین نامه‌ها ایجاد شود.

وی افزود: در همین راستا مقرر شد، پیش نویس آئین نامه‌ها قبل از اجرا و ابلاغ، مورد نظرسنجی ذی نفعان قرار گیرد تا بتوانیم یک قانون پخته با یک استراتژی قابل اجرا و سود ده را اجرا کنیم.

علی بنیادی تصریح کرد: البته قبل از این نیز سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نماینده شرکت‌های بیمه در این روند حضور داشته و بیمه مرکزی در طول اجرای آئین نامه‌ها از نظرات کارشناسی سندیکا استفاده می‌کرد. نماینده سندیکا زمان تصویب آئین نامه‌ها نیز در شورای عالی بیمه حضور دارد. اما ذی نفعان دیگری مانند: نمایندگان، کارگزاران بیمه‌ای، شرکت‌های ارزیابی خسارت و اکچوئرها در صنعت بیمه هستند که که بعضاً تشکل رسمی ندارند، لذا سعی کردیم قبل از تصویب آئین نامه‌هایی که به این ذی نفعان مربوط می‌شود، نظر کارشناسی آنان را نیز جویا شویم.

عضو هیأت عامل بیمه مرکزی گفت: با رویکرد جدیدی که در اصلاح تدوین آئین نامه‌ها در دستور کار قرار گرفته، بر آن شدیم آئین نامه‌ها پس از بررسی اولیه در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و قبل از این که در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گیرد، بر روی سایت بیمه مرکزی بارگذاری شود تا تمام اصناف و افراد بتوانند آزادانه اظهار نظر اصلاحی همراه با راهکار ارائه دهند و این نظرات جمع بندی شده و سپس در کارگروهی که به همین منظور در بیمه مرکزی تشکیل شده، بررسی و در نهایت برای تصمیم گیری به شورای عالی بیمه ارائه می‌شود.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دور جدید کاری خود، تسهیل گری و تعامل با ارکان صنعت بیمه را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است