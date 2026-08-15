  1. استانها
  2. البرز
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

آسیب‌شناسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ

آسیب‌شناسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ

ساوجبلاغ- فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ ابعاد منفی تغییر کاربری اراضی کشاورزی منطقه ساوجبلاغ البرز را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدابنده لو فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ ضمن تشریح آخرین وضعیت تغییر کاربری اراضی، به بررسی عوامل مؤثر بر گسترش تخلفات، چالش‌های اجرایی و اقدامات پیشگیرانه این یگان پرداخت.

بررسی وضعیت موجود و عوامل مؤثر بر تغییر کاربری

بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی ساوجبلاغ، الگوی غالب تغییر کاربری در این شهرستان، تبدیل تدریجی اراضی زراعی و باغی به کاربری‌های مسکونی، تفریحی، خدماتی و احداث باغ‌ویلا است. این روند به‌ویژه در مناطق روستایی مجاور محورهای ارتباطی و مراکز گردشگری از جمله بخش‌های مرکزی و چندار و روستاهای سعیدآباد، سرخاب، برغان، ولیان و کردان به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی تأکید کرد: تغییر کاربری منحصر به احداث بنا نیست و اقداماتی نظیر تفکیک و خردشدن اراضی، دیوارکشی، قطعه‌بندی، احداث استخر، محوطه‌سازی و ایجاد راه دسترسی نیز به‌تدریج قابلیت کشاورزی زمین‌ها را از بین می‌برد.

فرمانده یگان حفاظت عوامل اصلی زمینه‌ساز تغییر کاربری را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. عوامل اقتصادی: افزایش چشمگیر ارزش زمین در بازار غیرکشاورزی، کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی، افزایش هزینه‌های تولید و پایین بودن قیمت تضمینی محصولات از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی این پدیده است.

۲. عوامل اجتماعی: خردشدگی اراضی ناشی از تقسیم میراث میان وراث، مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها، کاهش تمایل نسل جوان به فعالیت در بخش کشاورزی و سکونت مالکان در خارج از محل بهره‌برداری، مدیریت و نگهداری اراضی را با دشواری مواجه ساخته است.

فرمانده یگان حفاظت با اشاره به موضوع خردشدگی اراضی تصریح کرد: هنگامی که یک زمین کشاورزی میان چندین وراث تقسیم می‌شود، دیگر استفاده از ماشین‌آلات و مدیریت یکپارچه امکان‌پذیر نیست و در چنین شرایطی، وقتی ارزش زمین در بازار غیرکشاورزی به‌مراتب بیشتر از درآمد کشاورزی باشد، انگیزه خروج زمین از چرخه تولید به‌شدت افزایش می‌یابد.

ضعف بازدارندگی قوانین و ضرورت بازنگری

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی حاصل یک عامل منفرد نیست، خاطرنشان کرد: در کنار عوامل اقتصادی و اجتماعی، برخی ضعف‌ها و خلأهای قانونی و ناکافی بودن بازدارندگی ضمانت‌های اجرایی نیز از دغدغه‌های مؤثر بر تداوم تخلفات محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد که در مواردی که منفعت اقتصادی حاصل از تغییر کاربری غیرمجاز از هزینه و تبعات قانونی آن بیشتر باشد، انگیزه تخلف به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. از این‌رو، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی و تقویت ضمانت‌های اجرایی و بازدارندگی متناسب با شرایط روز و شیوه‌های جدید تخلف، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

رویکرد یگان حفاظت در این زمینه

فرمانده یگان حفاظت تصریح کرد:مقابله با تغییر کاربری باید علاوه بر برخورد قانونی، بر سه محور اساسی زیر متمرکز باشد:
· پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات در مراحل اولیه
· اصلاح عوامل اقتصادی و اجتماعی زمینه‌ساز تخلف
· افزایش هزینه و ریسک تخلف برای متخلفان

چالش‌های اجرایی و کمبودهای زیرساختی یگان حفاظت

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی ساوجبلاغ در ادامه به تشریح مهم‌ترین چالش‌های فراروی این یگان در انجام مأموریت‌های محوله پرداخت و موارد زیر را برشمرد:

۱. کمبود نیروی انسانی: عدم تناسب تعداد نیروهای یگان با وسعت حوزه استحفاظی و حجم گسترده تخلفات، یکی از مهم‌ترین معضلات اجرایی است.

۲. کمبود تجهیزات: نبود خودرو و ماشین‌آلات کافی و محدودیت ادوات تخصصی مورد نیاز برای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی، روند برخورد با متخلفان را با کندی مواجه ساخته است.

۳. ضعف زیرساخت‌های ارتباطی: مشکلات اینترنت، آنتن‌دهی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در بسیاری از مناطق روستایی و کوهستانی تحت پوشش، شناسایی سریع تخلفات و انتقال به‌موقع اطلاعات را با اختلال مواجه می‌کند.

وی با اشاره به گستردگی اراضی، پراکندگی روستاها و تنوع تخلفات، تأکید کرد که این شرایط نیازمند حضور میدانی و پایش مستمر است و کمبود امکانات موجود می‌تواند سرعت شناسایی و اجرای اقدامات قانونی را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

فرمانده یگان حفاظت راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌ها را عنوان کرد:

تقویت نیروی انسانی متناسب با وسعت حوزه و حجم تخلفات
· تأمین خودرو و تجهیزات تخصصی و ادوات مورد نیاز
· بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
· توسعه سامانه‌های مکان‌محور و GIS برای پایش هوشمند اراضی

ظرفیت همیاران اراضی و رویکرد پیشگیرانه

فرمانده یگان حفاظت با اشاره به گستردگی حوزه استحفاظی شهرستان ساوجبلاغ، استفاده از ظرفیت همیاران اراضی را به‌عنوان یک شبکه مردمی و محلی در کنار اقدامات رسمی یگان، مؤثر و ضروری دانست.

وی در این زمینه توضیح داد: بهره‌گیری از ظرفیت کشاورزان، بهره‌برداران، معتمدین و افراد بومی برای شناسایی و گزارش سریع اقداماتی نظیر دیوارکشی، تفکیک، قطعه‌بندی و احداث بنا، امکان شناسایی تخلفات را در مراحل اولیه افزایش می‌دهد.این مقام مسئول با تأکید بر اینکه همیاران اراضی هرگز جایگزین نظارت تخصصی و قانونی دستگاه‌های مسئول نخواهند شد، خاطرنشان کرد که این افراد می‌توانند به‌عنوان حلقه دیده‌بانی و هشدار اولیه مردمی عمل کنند.

وی آموزش و ساماندهی همیاران اراضی، ایجاد سازوکار مشخص برای دریافت و پیگیری گزارش‌ها، کاهش هزینه و زمان مقابله با تخلفات از طریق مشارکت مردمی، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی در چارچوب ضوابط قانونی، توسعه سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS)، افزایش گشت‌های پیشگیرانه در مناطق پرخطر، دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه‌های ارتباطی و هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های متولی از اقدامات ضروری در این حوزه را اعلام کرد.

پیامدهای تداوم تغییر کاربری

فرمانده یگان حفاظت در ادامه گفت: ادامه روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ساوجبلاغ پیامدهای جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت که فراتر از یک مسئله مدیریتی و اداری است و به شرح ذیل عنوان کرد:

پیامدهای اقتصادی و تولیدی:
· کاهش سطح اراضی قابل کشت
· کاهش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی
· از بین رفتن باغات و اراضی حاصلخیز
· افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی

پیامدهای زیست‌محیطی:
· افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی
· کاهش نفوذپذیری خاک و تغییر چرخه طبیعی آب
· تخریب پوشش گیاهی و تنوع زیستی
· برهم‌خوردن تعادل زیست‌محیطی منطقه

پیامدهای اجتماعی و کالبدی:
· گسترش ساخت‌وسازهای پراکنده و تغییر سیمای روستاها
· تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی روستاها از کشاورزی به خدماتی
· افزایش مهاجرت معکوس و فشار بر زیرساخت‌ها

فرمانده یگان حفاظت با تأکید بر اهمیت این موضوع تصریح کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه با امنیت غذایی، منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه پایدار شهرستان ارتباط مستقیم دارد.

جمع‌بندی و بسته پیشنهادی

آسیب‌شناسی جامع وضعیت موجود نشان می‌دهد که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ساوجبلاغ، نتیجه برهم‌کنش پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، حقوقی و کالبدی است. کاهش صرفه اقتصادی کشاورزی و خردشدگی اراضی از یک سو، و افزایش ارزش زمین و تقاضای باغ‌ویلا و کاربری‌های غیرکشاورزی از سوی دیگر، فشار مضاعفی بر اراضی مولد وارد کرده است. ضعف بازدارندگی برخی قوانین، محدودیت نیروی انسانی و تجهیزات یگان و مشکلات زیرساختی نیز ضرورت تقویت ظرفیت‌های قانونی و اجرایی را دوچندان ساخته است.

مهم‌ترین راهکارها و پیشنهادات به شرح زیر ارائه می‌شود:

۱. تقویت توان اجرایی:
· افزایش نیروی انسانی یگان متناسب با وسعت حوزه استحفاظی و حجم تخلفات
· تأمین خودرو، ماشین‌آلات و ادوات تخصصی به‌ویژه برای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰)
· تقویت اینترنت، آنتن‌دهی و زیرساخت فناوری اطلاعات در مناطق تحت پوشش

۲. توسعه پایش هوشمند:
· توسعه سامانه‌های GIS و پایش ماهواره‌ای
· استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی در چارچوب ضوابط قانونی
· افزایش گشت‌های پیشگیرانه در مناطق پرخطر

۳. اصلاح قوانین و افزایش بازدارندگی:
· بازنگری قوانین و تقویت ضمانت‌های اجرایی
· افزایش هزینه و ریسک تخلف برای متخلفان
· تسریع در فرآیندهای قضایی رسیدگی به پرونده‌ها

۴. مشارکت مردمی و فرهنگ‌سازی:
· توسعه و ساماندهی ظرفیت همیاران اراضی
· ایجاد سازوکار مشخص برای دریافت و پیگیری گزارش‌های مردمی
· فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به آثار بلندمدت تغییر کاربری

۵. حمایت از تولید و کشاورزان:
· حمایت اقتصادی و فنی از کشاورزان برای افزایش صرفه اقتصادی تولید
· اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی اراضی
· ارائه تسهیلات و مشوق‌های تولیدی

حفاظت از اراضی کشاورزی ساوجبلاغ نیازمند عزمی جدی و رویکردی همه‌جانبه شامل ترکیب پیشگیری، پایش هوشمند، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تقویت توان اجرایی، حمایت از کشاورزان، بازنگری قوانین بازدارنده و اجرای قاطع قانون است.

حفظ اراضی کشاورزی امروز، به معنای حفظ ظرفیت تولید، منابع طبیعی، امنیت غذایی و امکان توسعه پایدار شهرستان برای نسل‌های آینده است.

کد مطلب 6917474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه