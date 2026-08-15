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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

سقوط کارگر در گودبرداری ۵ متری در مشهد

سقوط کارگر در گودبرداری ۵ متری در مشهد

مشهد- آتش نشانی مشهد از سقوط کارگر ۵۰ ساله در گودبرداری ۵ متری در منطقه توس مشهد و مصدومیت شدید و انتقال به مرکز درمانی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی مشهد، حادثه سقوط یک کارگر حدودا ۵۰ ساله در گودبرداری به عمق ۵ متر در بلوار توس ۹۸ با حضور سریع تیم‌های نجات تخصصی به پایان رسید.

پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ بلافاصله تیم‌های نجات از ایستگاه ۳۶ به محل اعزام شدند. مصدوم دچار صدماتی شده و در عمق ۵ متری گرفتار شده بود که با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد در ارتفاع و نجات از گود، ضمن رعایت کامل اصول ایمنی و تثبیت وضعیت مصدوم، عملیات خروج با دقت و سرعت بالا انجام شد.

این عملیات پس از یک ساعت با موفقیت کامل به پایان رسید و مصدوم جهت انجام اقدامات درمانی فوری و تخصصی، در اختیار عوامل اورژانس ۱۱۵ قرار گرفت.

کد مطلب 6917479

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