به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت همسر آیت‌الله محفوظی را به ایشان، خانواده و سایر بستگان، از درگاه خداوند بزرگ برای آن بانوی مومنه و پرهیزکار رحمت و رضوان الهی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله محفوظی (دامت افاضاته)

ضایعه درگذشت همسر مکرمه را محضر حضرتعالی، خانواده و سایر بستگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن بانوی مومنه و پرهیزکار رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای حضرتعالی سلامتی و بقای عمر مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران