  1. سیاست
  2. دولت
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

با صدور پیامی؛

رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله محفوظی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله محفوظی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت همسر آیت‌الله محفوظی را به ایشان، خانواده و سایر بستگان، از درگاه خداوند بزرگ برای آن بانوی مومنه و پرهیزکار رحمت و رضوان الهی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله محفوظی (دامت افاضاته)

ضایعه درگذشت همسر مکرمه را محضر حضرتعالی، خانواده و سایر بستگان معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن بانوی مومنه و پرهیزکار رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای حضرتعالی سلامتی و بقای عمر مسئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد خبر 5930970
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

