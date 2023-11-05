به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت همسر آیتالله محفوظی را به ایشان، خانواده و سایر بستگان، از درگاه خداوند بزرگ برای آن بانوی مومنه و پرهیزکار رحمت و رضوان الهی مسئلت کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیتالله محفوظی (دامت افاضاته)
ضایعه درگذشت همسر مکرمه را محضر حضرتعالی، خانواده و سایر بستگان معزز تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن بانوی مومنه و پرهیزکار رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای حضرتعالی سلامتی و بقای عمر مسئلت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
