به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور که صبح امروز یکشنبه برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تلاش برای تقویت و کارآمدی بیشتر این شورا و همچنین برگزاری منظم جلسات آن در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها، نفس برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی کشور را برای هم‌اندیشی و هم‌گرایی صاحب‌نظران و متولیان فرهنگ کشور مهم و اثرگذار دانست.

رئیس جمهور در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور رؤسای شوراهای فرهنگ عمومی استان‌های سراسر کشور برگزار شد، ایجاد ساز و کارهای لازم در راستای ضمانت اجرایی مصوبات و همچنین پیگیری دلایل و چرایی اجرایی نشدن برخی مصوبات این شورا را از جمله راهکارهای تقویت و افزایش کارآمدی شورای فرهنگ عمومی کشور بر شمرد.

رئیسی با بیان اینکه دولت ایجاد پشتوانه مالی برای شورای فرهنگ عمومی و تخصیص اعتبار برای تحقق اهداف شورا را مؤثر می‌داند، تاکید کرد: در عین حال باید بررسی شود موفقیت نهادهایی که موضوع فرهنگ از جمله مأموریت‌های آنهاست و اعتبارات لازم را دریافت و هزینه کرده‌اند، به چه میزان بوده است!

رئیس جمهور در ادامه استفاده از ظرفیت اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورز در جهت اصلاح ساختار فرهنگ و تدوین نظریه‌های فرهنگی را از ضرورت‌های امر فرهنگ در کشور دانست و با بیان اینکه الگوی کار قرارگاهی، برای شورای فرهنگ عمومی کشور الگوی مناسبی است، بر توجه به تقسیم کار و مردمی‌سازی فرهنگ به جای تصدی‌گری از سوی این شورا تاکید کرد.

رئیسی در ادامه با تاکید بر اهمیت ضمیمه کردن فرهنگ دفاع مقدس به فرهنگ عمومی کشور و انتقال این فرهنگ به عصرها و نسل‌های پیش‌رو تصریح کرد: آنچه که امروز در وقایع غزه از ایستادگی، مقاومت، صبر و شکر از ملت فلسطین در برابر بی‌سابقه‌ترین جنایات علیه بشریت مشاهده می‌کنیم، نشأت گرفته از فرهنگ اصیل اسلامی ملت فلسطین است.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه آرایش فرهنگی نیروها و دستگاه‌های فرهنگی کشور با حجم و میزان تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن متناسب نیست، بر ضرورت توجه ویژه به مسئله تولید محتوا و تولید کالاها و محصولات فرهنگی تاکید و تصریح کرد: در این راستا ضروریست آثار و محصولات فرهنگی تولید شده در برگیرنده همه علایق و سلیقه‌های موجود در جامعه باشد.

«ضرورت برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، «توجه ویژه به پیوست‌های فرهنگی مصوبات و تصمیمات برای موفقیت در اجرای آنها»، «تاکید بر اهمیت نقش رسانه‌های مکتوب، دیجیتال و رسانه ملی در نهادینه کردن اصول فرهنگی در جامعه»، «ضرورت بسط و گسترش افق نگاه شورای فرهنگ عمومی از مسائل فرهنگی صرف به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات در این بخش‌ها» و «تلاش برای ارتقای سواد دیجیتال در دستگاه‌های فرهنگی و عموم جامعه» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیسی در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور بود.

رئیس جمهور در پایان «مسئله‌شناسی»، «یافتن راهکار حل مسئله» و «حل مسائل» را سیاست محوری دولت عنوان کرد و با اشاره به تعبیر رهبری معظم انقلاب مبنی بر اینکه مسائل کشور نه به دست بیگانگان بلکه به‌دست مدیران کشور قابل حل است، گفت: بنای دولت مردمی یافتن راهکار برای معضلات و مشکلات کشور است و در این زمینه لازم است همه مدیران دولت در تمامی سطوح نگاه حل مسئله به موضوعات و چالش‌ها داشته باشند و روز به روز مردم را به کارآمدی نظام امیدوارتر کنند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، آیت‌الله صفایی بوشهری، آیت‌الله دژکام، خانم خزعلی و چند تن دیگر از اعضای حقیقی و حقوقی شورای فرهنگ عمومی به بیان نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود از جمله در موضوعات «ضرورت مصون‌سازی فرهنگ عمومی کشور از تهاجم بیگانگان»، «ارائه الگوی خانواده تراز در سطح جهانی»، «نظامندی کانونی شورای فرهنگ عمومی در هندسه حکمرانی فرهنگی کشور»، «ضمانت‌بخشی به مصوبات و تقویت نخبگانی دبیرخانه شورا»، «ایجاد ساز و کار مناسب برای اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سطح ملی و استانی»، «ضرورت توجه به مصرف اعتبارات فرهنگی در راستای تحقق مصوبات و اهداف شورا»، «تلاش و برنامه‌ریزی برای مقابله جدی با پدیده چهره‌زدگی در جامعه»، «ضرورت توجه دولت به تقویت انسجام و تمرکز بر نقاط اشتراک جامعه»، «گنجاندن فرهنگ دفاع مقدس در بخش فرهنگ عمومی کشور در اسناد بالادستی از جمله سند هفتم توسعه»، و «توجه توأمان به عرف و شرع در تصمیم‌سازی‌ها در حوزه فرهنگ» پرداختند.