بخشی از ایرادات وارده به لایحه عفاف و حجاب را رفع کردیم

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه عفاف و حجاب برای رفع ایرادات وارده به مصوبات، گفت: امروز اولین جلسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات وارده به مصوبات لایحه عفاف و حجاب برگزار شد و این جلسات ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه لایحه عفاف و حجاب را بررسی کرد و تقریباً همه این موارد حل و فصل شده است.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی را به لایحه مذکور گرفته بود که در حال بررسی هستیم تا این ایرادات را رفع کنیم.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از سوی نمایندگان مجلس شکایتی از علیرضا منادی سفیدان، نماینده مردم تبریز به دلیل رفتار خلاف عرف نزد معلمان شده است یا خیر، گفت: تاکنون هیچ شکایتی درباره این نماینده ثبت نشده است.