ایجاد صندوقی در بورس برای سرویس های بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شالبافیان، در نشستی درباره خانه مسافر گفت: ما با خانه مسافر مخالف نیستیم اما قائل هم نیستیم که خانه مسافر دردانه گردشگری است که باید تمام ساختارها را برای آن کنار بزنیم.

وی افزود: رویکرد ما در حوزه مالیات تعاملی بوده است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی درباره دغدغه سرویس بهداشتی، توضیح داد: آقای ضرغامی جسارتی دارد و قائل است باید حرف‌هایی که در رودربایستی‌های معمول است، گفته شود. حدود یک سال است که برای پشتیبانی از این ایده از ستاد اقامه نماز به عنوان مسئول کمیته نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی در ستاد سفر دعوت شده است. تا یک ماه آینده صندوقی در بورس برای کمک‌های خیرخواهانه جهت سرویس‌های بهداشتی اعلام خواهد شد تا مشارکت عمومی مردم را برای ساخت و نگهداری همراه خود داشته باشیم.

شالبافیان درباره ستاره هتل‌ها نیز مطرح کرد: ما در این زمینه تحت فشاریم که چرا ستاره فلان هتل را گرفتید.

وی همچنین درباره جلسه با شورای امنیت ملی گفت: در حال پیگیری برای تعیین جلسه هستیم گرچه چنین مطالبه‌ای در این زمینه تا کنون نداشتیم اما سعی می‌کنیم به محض تعیین جلسه از بخش خصوصی هم برای حضور در آن دعوت کنیم. از طرفی درِ اتاق ما و آقای وزیر برای ملاقات با بخش خصوص باز است و ما درخواست جلسه‌ای با بخش خصوصی نداشتیم.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی درباره ساماندهی مترجم‌های زبان چینی هم توضیح داد: جاهایی که فکر می‌کنید مترجم‌های غیر مجاز مشغول فعالیت هستند جهت پیگیری معرفی کنید.

شالبافیان همچنین به درباره تسهیلات بومگردی گفت: در سال ۱۴۰۰ در این زمینه خوب عمل کردیم اما در سال ۱۴۰۱ آن طور که دوست داشتیم پیش نرفت. برخی موارد از توان وزارتخانه خارج است. برای مثال بارها تلاش کردیم تا تفهیم کنیم که تبصره ۱۸ برای احداث واحدها نیست بلکه برای تجهیز و بازسازی هست اما روند واگذاری تسهیلات دچار وقفه شده است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی درباره ساماندهی نیز از عملکرد شورای شهر تهران قدردانی کرد و گفت: مصوبه مهمی برای ساخت هتل‌ها در شورای شهر تصویب شد که با وجود آن تقریباً عوارض صدور پروانه ساخت صفر شد و اصلی‌ترین دلیلی که چند مجموعه در این زمینه مجوز گرفتند، همین مصوبه بود.

شالبافیان با اشاره به سخت‌گیری شهرداری نسبت به نصب تابلو هتل‌ها و دفاتر گفت: درباره این موضوع حتی حکم دیوان عدالت اداری وجود دارد که نباید عوارض جداگانه‌ای برای آن اخذ شود و از رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران درخواست کرد به این مسئله رسیدگی کند.

وی همچنین گفت: عوارض‌های مثل پسماند که شهرداری می‌گیرد مصوبه‌های بالاسری دارد و خواهشمند است این موضوع در بودجه ۱۴۰۳ تسریع شود.