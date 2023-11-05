به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری عصر یکشنبه در بازدید از ۲ پروژه پرورش طیور در سرعین اظهار کرد: به همت سرمایه‌گذار بخش خصوصی زنجیره تولید طیور در این استان راه‌اندازی شده و در فازهای مختلف این پروژه در حال به سرانجام رسیدن است.

وی تصریح کرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام تولید مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۱۳۰ هزار قطعه در حال انجام است و این پروژه با پیشرفت ۵۵ درصد در مرحله نهایی شدن است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: این پروژه با قولی که سرمایه‌گذار داده تا دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد تا ما بتوانیم ظرفیت تولید و اشتغال را ارتقا دهیم.

اژدری افزود: با راه‌اندازی مجموعه زنجیره تولیدی طیور در سرعین، توان تولید جوجه یک‌روزه استان تا ۱۸ میلیون قطعه افزایش یافته و ما قادر خواهیم بود بخش عظیمی از نیاز کشورمان را تأمین و برآورده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: استان اردبیل ۵۰ درصد تولید جوجه یک‌روزه کشور را بر عهده گرفته و با تولید سالانه ۶۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه سعی دارد تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نیاز بازار را نیز پاسخگو باشد.

اژدری اضافه کرد: پروژه دیگری که امروز مورد بازدید قرار دادیم مرغداری گوشتی ۶۴ هزار قطعه‌ای است که این پروژه به حالت غیرفعال درآمده بود که تصمیم گرفتیم با تغییر کاربری با همکاری یکی از سرمایه‌گذاران با ۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، این پروژه را با هدف تولید تخم مرغ خوراکی دوباره راه‌اندازی کنیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: در این مجموعه نیز بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ خوراکی تولید و با ایجاد فرصت اشتغال ۱۵ نفر زمینه تحول اقتصادی و اشتغالزایی در سرعین به عنوان قطب گردشگری فراهم می‌آید.

در این بازدید سرمایه‌گذار پروژه تولید طیور در سرعین نیز یادآور شد: این مجموعه با ظرفیت ۱۳۰ هزار قطعه تولید مرغ مادر و افزایش تولید جوجه یک‌روزه تا ۱۸ میلیون قطعه فرصت اشتغال ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم می‌آورد.

قدرت حاج‌نوری تصریح کرد: هشت درصد تولید جوجه یک‌روزه کشور در این استان انجام می‌شود و ما قرار بود صادرات جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار را به قرقیزستان و برخی دیگر از کشورها انجام دهیم که به دلیل نیاز داخلی، این صادرات انجام نشده و صادرات گوشت مرغ به عراق، ارمنستان و آذربایجان نیز متوقف شده است.

وی گفت: تا خرداد سال آینده سعی ما بر این است تا عملیات جوجه‌ریزی را انجام دهیم تا با تأمین ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی بتوانیم فرصت تولید و تقویت زنجیره صادراتی را در این بخش مهیا کنیم.