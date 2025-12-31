محمدزاده: جایگاه خراسان شمالی در نوغانداری به رتبه دوم کشور ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده در آیین تکریم و معارفه رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی که صبح چهارشنبه در تالار حافظ بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: با تخصیص ۴.۲ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات از محل سفر استانی ریاست جمهوری، واحدهای راکد و نیمهفعال بخش کشاورزی استان احیا و زنجیرههای ارزش تقویت شدهاند.
وی افزود: اعتبارات صندوقهای بخش کشاورزی نیز بیش از دو برابر شده و هماکنون به ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
محمدزاده از رشد سطح زیرکشت محصولات در طرح جهش تولید خبر داد و گفت: این طرح با ۵۹ هزار هکتار آغاز و به بیش از ۷۰ هزار هکتار رسید.
وی جذب یک هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون، توسعه گلخانههای کوچکمقیاس و ایجاد اشتغال روستایی را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد.
رییس پیشین سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه زنجیره فرآوری پسته در استان تکمیل شده، گفت: برای تحقق این هدف، هفت ترمینال پسته ایجاد شده است.
وی در بخش تولید پروتئین، از خوداتکایی در تامین مرغ خبر داد و افزود: ۱۳۴ هزار قطعه مرغ مادر به بهرهبرداری رسیده و کارخانه جوجهکشی استان با ظرفیت ۳۴ میلیون قطعه، ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همچنین کشتارگاه طیور تکمیل و ظرفیت جوجهریزی سالانه به ۱۶ میلیون قطعه رسیده است.
محمدزاده از راهاندازی بزرگترین طرح گاوداری شیری استان و رشد ۴۹ درصدی صنایع تبدیلی با ۱۴۰ واحد فعال خبر داد و گفت: جایگاه استان در نوغانداری به رتبه دوم کشور ارتقا یافته است.
وی به صدور ۲۷ مجوز بهرهبرداری، رفع تداخل ۱۳۶۸ پلاک ثبتی، افزایش تولید تخممرغ و توزیع کالاهای اساسی اشاره و از اقدامات حوزه دام، طیور، اسب، گیاهان دارویی و رفاهی نام برد.
