به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان اظهار کرد: موضوعی که باید بسیار به آن تاکید داشته باشیم، ورزش همگانی است. یعنی فدراسیون ورزش همگانی به عنوان بخشی از حرکت جامعه باید به سمت جامعه زنده و پویا حرکت داشته باشد.

استاندار خوزستان بیان کرد: در کنار ورزش همگانی، قهرمانی برای الگوسازی‌ها و تشویق همه به ورزش لازم است که ما باید زمینه آن را فراهم کنیم.

حسینی محراب، فرهنگ سازی ورزشی را موضوع دیگر اعلام و عنوان کرد: اساتید دانشگاه و اساتید ورزشکار باید با شناختی که دارند و زحمت‌هایی که خودشان در عرصه ورزش کشیده‌اند، تلاش کنند تا جریان جامعه ورزشی را در میان دانش آموزان، دانشجویان، کارمندها و کارگرها تبدیل به فرهنگ کنند.

وی اضافه کرد: ورزش کارگری باید از ورزش‌های دیگر جلوتر باشد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هیأت هایی قوی‌تر از هیأت‌های دیگر داشته باشد و به راه انداختن ورزش‌های کارگری عمل کنند.

حسینی محراب ادامه داد: خیلی از ما ورزش را اولویت قرار نمی‌دهیم و به دنبال کارهای روزانه و شغل خود هستیم در صورتی که اگر ورزش کنیم درگیر بسیاری از بیماری‌ها نمی‌شویم؛ بنابراین باید کاری کنیم که انجام آن در فرهنگ سازی ورزش انجام شود.

استاندار خوزستان در خصوص رشته تیراندازی گفت: با توجه به عشایری، طایفه‌ای و دینی بودن استان خوزستان و بزرگی‌های تیراندازی در جنگ، شجاعت و سلحشوری باید این رشته حتماً در تمام شهرستان‌ها راه اندازی شود و زمینه‌ای را فراهم کنیم که افراد به این فضا بیایند و تیراندازی انجام دهند و تخلیه شوند.

حسینی محراب بیان کرد: موضوع شنا اعم از رودخانه‌ای، دریا و استخر و حتی دریاچه‌ها و رودخانه‌هایی در استان وجود دارد که باید فعالیت‌ها و حرکت‌ها به ویژه با برگزاری مسابقات بین‌المللی، کشوری و استانی به این سمت برده شود زیرا این امکانات در سطح استان وجود دارد و هر چه در این زمینه‌ها کار کنیم، سلامت جامعه بیشتر می‌شود.

استاندار خوزستان با اشاره به ورزش‌های روستایی و سنتی گفت: استان خوزستان عمق استراتژیک دارد، هرجایی فرهنگ و هنر وجود دارد یعنی آن جامعه لایه‌های عمیق دارد که باید آنها را مشخص کنیم، مسابقاتی که در ایام عید نوروز و سایر زمان‌های دیگر می‌توان برگزار کرد باید شناسایی کنیم، در سطح شهرستان‌های استان و ملی طرح ارائه داده و آن را گسترش دهیم زیرا جامعه روستایی با جامعه شهری تفاوت ندارد.

ضرورت توجه هیأت‌ها به سایر رشته‌های ورزشی

وی با بیان اینکه ورزش محلات تنها به فوتبال خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: هیأت‌ها باید به سایر رشته‌ها توجه کنند. این استعداد خدادادی که در خوزستان وجود دارد باید در حد احسن از آن بهره برد.

استاندار خوزستان در خصوص ورزش دانش آموزان و دانشجویان عنوان کرد: واحدهای تربیت بدنی ویژه آنها فعال است و تیم‌هایی که پایه تیم ملی هستند از دانش آموزان و دانشجویان تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: صنعت و معدن و شهرک‌های صنعتی می‌توانند طرحی برای ساخت شهرک ورزشی ارائه دهند که بتوان این بخش را فعال کرد و کل کشور را از خوزستان تغذیه کرد و حتی صادرات داشت، همچنین می‌توان شهرک را در منطقه آزاد اروند ایجاد کرد که بسیاری از هزینه‌ها را ندارد و این کاری است که خاص تربیت بدنی و ورزش است پس باید برای خود برند تعریف کرده و از خوشه‌های صنعتی کسب و کار استفاده کنند؛ بسیاری از ساک ها، لباس‌ها و کفش‌ها می‌تواند در خوشه‌های صنعتی با کمترین هزینه شکل بگیرد که با بهترین سود استفاده کنند.

استاندار خوزستان گفت: بخشی از بودجه ورزشکاران از وزارت ورزش است، بخشی از ورزش استان که در سازمان برنامه و بودجه اختصاص پیدا می‌کند و بخشی را می‌توان از مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها استفاده کرد که در استان ما نگاه‌ها بیشتر به سمت صنعت است اما آنها هم حدی برای این کار دارند البته در این سفرها چیزی که می‌توان کاری کرد که از مسئولیت‌های اجتماعی بیشتر سهم ورزش باشد؛ درصدهای تربیت بدنی باید به صورت تمام و کمال در بودجه اخذ و تخصیص داده شود.