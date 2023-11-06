عملیات ضد صهیونیستی در قدس اشغالی/ ۲نظامی صهیونیست زخمی شدند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، اخبار اولیه از حمله با سلاح سرد به صهیونیست‌ها در نزدیکی باب الساهره یکی از دروازه‌های بخش قدیمی قدس حکایت دارد. شمار زیادی از نیروهای امنیتی اسرائیلی راهی این منطقه شدند.

منابع عبری زبان اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی به سمت جوانی فلسطینی در این منطقه تیراندازی کردند. برخی منابع گفته‌اند این عملیات در نزدیکی مرکز پلیس رژیم صهیونیستی در نزدیکی باب الساهره به وقوع پیوسته است.

در این عملیات دو پلیس اسرائیلی زخمی شدند که حال یکی از آن‌ها وخیم است. فعلا از وضعیت مجری عملیات اطلاعاتی منتشر نشده است.