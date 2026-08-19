توسعه کشت کاکتوس آپونتیا کمپرسا در ۱۵ هکتار از اراضی فرومد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در بازدید اراضی کشاورزی فرومد اظهار کرد: طرح توسعه کشت گیاه کاکتوس آپونتیا کمپرسا در ۱۵ هکتار از اراضی دهستان فرومد منطقه پل ابریشم در حال اجرا است.

وی ادامه داد: توسعه کشت گیاهان مقاوم به کم‌آبی و متناسب با شرایط اقلیمی، یکی از راهکارهای مهم برای تنوع‌بخشی به الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آبی و اراضی کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه فرومد برای توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر، بیان کرد: استفاده از گونه‌های گیاهی مقاوم و کم‌نیاز به آب می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به منابع آبی، زمینه بهره‌برداری مناسب‌تر از ظرفیت‌های کشاورزی منطقه را فراهم کند.

حسینی توضیح داد: در جریان بازدید میدانی کارشناسان جهاد کشاورزی، روند اجرای طرح، وضعیت اراضی اختصاص‌یافته و شرایط کشت کاکتوس آپونتیا کمپرسا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: روند اجرای این طرح از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میامی و مرکز جهاد کشاورزی فرومد به‌صورت مستمر پایش می‌شود و مسائل فنی و اجرایی مرتبط با مراحل مختلف رشد این گیاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی میامی تأکید کرد: توسعه کشت‌های سازگار با کم‌آبی و شرایط اقلیمی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری فعالیت‌های کشاورزی، تنوع‌بخشی به تولیدات و مدیریت بهتر منابع موجود در مناطق کم‌آب داشته باشد.