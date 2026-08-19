آمادگی برای واگذاری ۲۰۰ هزار قطعه زمین جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در حاشیه بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن در اردبیل، ضمن تبریک دیرهنگام روز خبرنگار، از پیشرفت مطلوب پروژه عظیم ۶۴۰ هکتاری شهید سلیمانی خبر داد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه از دو سال و نیم پیش، گفت: خوشبختانه ساخت واحدهای مسکونی به روزهای پایانی رسیده و اکنون نیازمند اجرای خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و فاضلاب هستیم. تأمین قیر مورد نیاز این پروژه نیز به میزان ۱۷ هزار تن صادر شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در جلسه امروز با معاونت عمرانی استاندار، موضوع تکمیل زیرساختها بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و هماکنون ۱۶ هزار واحد مسکونی در این محدوده در حال ساخت است.

نبیان از آغاز عملیات ساخت خدمات روبنایی شامل مسجد، مدرسه، کلانتری و فضاهای تجاری همزمان با ساخت مسکن خبر داد و افزود: بدون این خدمات، تحویل کیفیمحور به مردم ممکن نیست. بر اساس عدالت آموزشی، ۵۰ درصد منابع ساخت مدارس توسط سازمان نوسازی و ۵۰ درصد توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین میشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تفاهم با نیروی انتظامی برای ساخت کلانتریها، گفت: تأمین زمین بر عهده ماست و ۴۰ درصد اجرای پروژه توسط سازمان و ۶۰ درصد توسط ناجا انجام میشود؛ که در برخی مناطق این سهمها قابلتغییر است.

نبیان در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت پروژههای مشارکتی اشاره کرد و گفت: پروژهای که مهرماه سال گذشته کلنگزنی شد، امروز به چهار سقف رسیده و عملیات ۷۴ واحد مشارکتی دیگر نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به تداوم فعالیت پروژهها حتی در ایام جنگ و بحرانهای یکسال اخیر، اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به استانها تزریق شده و ۶ هزار میلیارد تومان نیز به دهکهای پایین اختصاص یافته است.

نبیان در مورد قانون جوانی جمعیت نیز گفت: در ابتدای دولت، حدود ۳۲ هزار قطعه زمین تأمین شده بود که امروز این عدد به ۱۶۸ هزار قطعه رسیده و تلاش داریم تا به وعده ۲۰۰ هزار قطعه دست یابیم.

وی افزود: در استان اردبیل تا امروز هزار واحد مسکونی تحویل شده و ۶۰۰ واحد دیگر نیز در مرحله عقد قرارداد و واگذاری زمین است.

نبیان در خصوص مسکن محرومین («خانه امید») خاطرنشان کرد: از تعهد سهساله ۵۰ هزار واحدی با بنیاد مسکن، ظرف یکسال به ۴۵ هزار واحد رسیدهایم و ۲ هزار واحد تا شهریور تحویل میشود.

وی درباره تأمین مسکن استیجاری نیز گفت: بر اساس قانون، ۱۰ هزار واحد در گام اول و ۷۵ هزار واحد در فاز دوم در دست اقدام است و فروش خانههای سازمانی نیز برای تأمین منابع این بخش در حال پیگیری است.

نبیان در پایان با اشاره به تخلیه واحدهای سازمانی، تصریح کرد: بیشتر واحدها تحویل شده و مابقی نیز از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.