«عهد التمیمی» دختر مبارز فلسطینی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عربی ۲۱، سحرگاه امروز دوشنبه، نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی، عهد التمیمی دختر ۲۳ ساله فلسطینی که از مبارزان مشهور در برابر اشغالگران است را در شهرک نبی صالح در غرب رام الله (مرکز کرانه باختری) بازداشت کردند.

«ناری‌مان التمیمی»، مادر این دختر جوان فلسطینی در این باره گفت که نظامیان صهیونیست امروز به خانه‌ آنها یورش برده و دخترش را پس از تفتیش خانه، تخریب برخی تجهیزات و مصادره تلفن های همراه آنها، بازداشت کرده اند.

وی افزود: نظامیان صهیونیست چند روز پیش نیز پدر عهد التمیمی را بازداشت کرده و وی را برای انجام تحقیقات به مراکز امنیتی منتقل کرده اند.

پیش از این عهد التمیمی در سال ۲۰۱۷ از سوی صهیونیست ها بازداشت و مدت هشت ماه را در اسارت گذراند. پس از آن نیز پدر، مادر، خواهر و برادر وی نیز چندین بار از سوی ارتش اسرائیل بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.