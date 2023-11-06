به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری در دیدار با حجت الاسلام رستمیان امام جمعه دامغان همزمان با ظهر دوشنبه به میزبانی دفتر وی، درباره تحقق عدالت آموزشی در استان سمنان بیان کرد: عدالت تربیتی و آموزشی در مدارس استان سمنان محقق خواهد شد و از سوی دیگر عقیده داریم که تعلیم و تربیت تعطیل بردار نیست و رویکردهای تربیتی باید در مدارس استان سمنان هم افزایی شود.

وی با بیان اینکه همه مدارس استان سمنان باید با نگاه عادلانه مورد توجه قرار گیرند و در توزیع امکانات در همه مدارس استان سمنان نگاه توازن عدالتی در اولویت ما است، افزود: توجه به مدارس محروم از اولویت‌های اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین با بیان اینکه مهارت ورزی و مهارت محوری به دانش آموزان از اولویت‌ها و سیاست‌های اداره کل است، گفت: به دنبال تربیت بصری دانش آموزان هستیم.