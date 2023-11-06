به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اظهارات وزیر رژیم اسراییل به استفاده از بمب‌اتمی نشانگر شکست واقعی رژیم در برابر مقاومت است. شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی باید برای خلع سلاح اتمی این رژیم وحشی و آپارتاید فوری و بدون وقفه اقدام کند. فردا دیر است. مسئولیت کامل این نسل کشی با کاخ سفید است.

سخنگوی وزارت امور خارجه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وحشیگری بی حد و مرز رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه در روزهای اخیر، با تهدید وزیر کابینه رژیم یادشده به استفاده از بمب هسته‌ای، زنگ هشداری برای همه جهانیان است. جهان می‌بایست فوراً در مقابل این رژیم فاشیست و نژادپرست بایستد و حامیان آن را پاسخگو نماید.