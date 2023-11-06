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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

امیرعبداللهیان:

نهادهای بین المللی به تهدید اتمی صهیونیست‌ها رسیدگی کنند

نهادهای بین المللی به تهدید اتمی صهیونیست‌ها رسیدگی کنند

وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس درباره تهدید وزیر رژیم صهیونیستی در استفاده از بمب اتم در غزه نوشت: نهادهای بین المللی به تهدید اتمی صهیونیست‌ها علیه غزه رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اظهارات وزیر رژیم اسراییل به استفاده از بمب‌اتمی نشانگر شکست واقعی رژیم در برابر مقاومت است. شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی باید برای خلع سلاح اتمی این رژیم وحشی و آپارتاید فوری و بدون وقفه اقدام کند. فردا دیر است. مسئولیت کامل این نسل کشی با کاخ سفید است.

سخنگوی وزارت امور خارجه هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وحشیگری بی حد و مرز رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه در روزهای اخیر، با تهدید وزیر کابینه رژیم یادشده به استفاده از بمب هسته‌ای، زنگ هشداری برای همه جهانیان است. جهان می‌بایست فوراً در مقابل این رژیم فاشیست و نژادپرست بایستد و حامیان آن را پاسخگو نماید.

کد مطلب 5931835
هادی رضایی

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    نظرات

    • دهقان IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
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      پاسخ
      منظور اگر همین نهادهای بین المللی که همگی در کشورهای غربی حامی صهیونیسم هست که پی گیری آن به معنی آب در هاون کوفتن می‌باشد

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