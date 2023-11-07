به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، با اشاره به نشست ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با تذکرات و پیگیری‌های انجام شده، روز گذشته نشستی را با حضور معاون درمان و رئیس سازمان غذا و دارو به منظور بررسی کمبود شیرخشک و دارو برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در حوزه شیرخشک نکاتی مطرح شد نخست اینکه ظرفیت تولید داخل با توجه به تعداد صنایع، دو برابر ظرفیت شیرخشک مورد نیاز است و در حالی این میزان را می‌توان تولید کرد که ارز مکفی در اختیار صنایع قرار گیرد و سه شیفته کار کنند.

میرمحمدی افزود: البته در نشست دیروز بحث قاچاق معکوس به عنوان یکی از دلایل کمبود مطرح شد که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده توسط سازمان غذا و دارو مقرر شد شیرخشک با کد ملی نوزاد در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد و مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های اینترنتی به شیرخشک دسترسی داشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین موضوع تأمین بدهی ارزی شرکت‌ها مطرح شد که متأسفانه چندین ماه است ارز مورد نیاز تأمین نشده بود که با اقدامات انجام شده بخش قابل توجهی از مطالبات ارزی شرکت‌های تولیدکننده شیرخشک تأمین شد و در اختیارشان قرار گرفت البته در مورد تأمین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه تولید شیرخشک مقرر شد رئیس کمیسیون بهداشت مکاتبه‌ای با رئیس بانک مرکزی برای در اختیار قرار دادن ارز مکفی و به موقع به سازمان غذا و دارو داشته باشد تا با تداوم مشکل تأمین مواد اولیه شیرخشک مواجه نشویم از سویی با تعدادی از تولیدکنندگان بحث و گفت‌وگو و تاکید شد که مطالبات آنها پرداخت شده و مقرر شد سه شیفت نسبت به تولید شیرخشک اقدام کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار قوطی شیرخشک وارد بازار شده که به سرعت توزیع خواهد شد، گفت: همچنین سازمان غذا و دارو برای رفع دیگر کمبودها نسبت به واردات به صورت محدود اقدام کرده که امیدواریم در ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده بخشی از شیرخشک های وارداتی وارد بازار شود. البته این میزان بسیار محدود و اندک است و سقف واردات کمتر از ۵ تا ۶ میلیون قوطی شیرخشک است و معاون درمان وزارت بهداشت تعهد داد که نسبت به حمایت از تولید داخل اقدام کند و پیگیری مجدانه ای برای تأمین ارز تولیدکنندگان داشته باشد.

وی تصریح کرد: همچنین با پیگیری‌هایی که توسط کمیسیون بهداشت انجام خواهد شد امیدواریم مشکل تأمین ارز خرید مواد اولیه شیرخشک را در چند ماه اخیر بتوان حل و فصل کرد؛ به رغم اعلام بانک مرکزی در تخصیص ارز، ارز تخصیص داده نشد و از دی ماه سال گذشته تا اواسط مهرماه فقط ۲۰۰ هزار یورو ارز تخصیص داده شد در حالی که نیاز ما بسیار بیشتر از این میزان است ضمن اینکه مقرر شد برای خرید مواد اولیه آتی نامه نگاری توسط رئیس کمیسیون با بانک مرکزی انجام شود تا تأمین ارز مک