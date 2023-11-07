ایده های جدید در نمایشگاه صنعت برق

به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری، معاون وزیر نیرو در نشست خبری نخستین جشنواره فن بازار و بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق گفت: بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق ۲۳ لغایت ۲۶ آبان برگزار می‌شود که شاهد ایده و ابتکار جدیدی هستیم که به عنوان جشنواره می‌تواند نقطه عطفی برای دانشگاهیان و دانش بنیان‌ها برای صنعت برق باشد، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این دوره از نمایشگاه صنعت برق با حضور ۴۷۴ شرکت داخلی و۱۱۰ شرکت خارجی برگزاری می‌شود که نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

به گفته معاون وزیر نیرو در نمایشگاه صنعت برق و جشنواره فن بازار محصولات دانش بنیان و مراکز علمی که راستای صنعت برق فعالیت داشته‌اند محصولات خود را ارائه می‌کنند.

حائری درباره استفاده از هوش مصنوعی در صنعت برق، گفت: این فن‌بازار محلی برای ارائه محصولات با پایه هوش مصنوعی برای رشد بیشتر صنعت برق کشورمان خواهد بود.

وی اضافه‌کرد: در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در صنعت برق در شروع یک راه بسیار بزرگ هستیم تا در نهایت صنعت برق کشورمان در این بخش هم در جهان مورد توجه قرار گرفته و حرف برای گفتن داشته باشد.

وی در رابطه با ارتباط صنعت برق و دانشگاه اضافه کرد: باید بدانیم چگونه از نگاه مراکز علمی در صنعت برق استفاده کنیم، نقطه عطفی است که در نمایشگاه صنعت برق امسال کلید می‌خورد و مقدمه‌ای برای تجاری سازی محصولات خواهد بود. در کنار ارائه محصولات شرکت‌های داخلی، یک رویداد ایده پردازی دانش بنیان هم شکل می‌گیرد. یک طرف محصولات صنایع پشتیبان را خواهیم داشت، اما با دعوت از مراکز علمی و دانشگاهی بیش از هزار دانشجو قرار است بازدید کنند و ایده جدید بگیرند. این رویداد آغازی است که باید حمایت شود و سال به سال نتیجه آن را در صنعت برق کشور شاهد باشیم.

وی در پاسخ به این سوال مهر مبنی بر اینکه حمایت‌های مالی از شرکت‌های منتخب به چه شکل است خاطر نشان کرد: ابتدا این محصولات باید ارزیابی شوند که چه کاربردی برای صنعت برق دارند و به چه میزان می‌توانند تأثیر گذار باشند سپس از آنها حمایت‌های مالی صورت می‌گیرد.

به گفته وی یک محصول ممکن است با حمایت مالی کمتر به تولید انبوه برسد و محصول دیگر خیر به همین دلیل باید بر تجاری سازی محصولات هم توجه داشت زیرا سود اقتصادی به دنبال دارد.

معاون وزیر نیرو در پایان خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان این جشنواره از تمامی استان‌ها حضور دارند.

مافی دبیر علمی جشنواره فن بازار و مدیر مرکز رشد وزارت نیرو نیز در این نشست خبری گفت: مطابق دستور وزیر نیرو، مقرر شد همزمان با نمایشگاه برق امسال جشنواره فن بازار برق هم داشته باشیم. این جشنواره به همرسانی ظرفیت‌های دانش بنیانی کشور و رفع نیازهای صنعت برق کشور منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم افق‌های جدید صنعت برق به مخاطبین معرفی کنیم. نیازهای صنعت برق کشور را به جامعه دانش بنیان معرفی کنیم؛ نیازهای کنونی و نیازهایی که در آینده با آن‌ها مواجه خواهیم شد. شبکه برق ما برای هوشمندسازی به فناوری نوین نیاز دارد.

به گفته دبیر علمی جشنواره فن بازار توانمندی داخل کشور و واحدهای علمی‌ها به حدی است که در این حوزه نه تنها برای کشور خود بلکه برای کشورهای دیگر نیز برنامه داشته باشیم.

مافی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۲ هزار شرکت دانش‌بنیان در حوزه برق و آب فعالیت می‌کنند و ۵۰ پارک علمی داریم و نخبگان زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند به همین دلیل باید از این ظرفیت عظیم نخبگانی استفاده کرد و صنعت برق باید آنها را به خدمت بگیرد.

وی در خاتمه توضیح داد: ۲۹۰ نیاز فراخوان کردیم و بیش هزار میلیارد تومان بازار برای محصولات فناورانه فراخوان شده است.