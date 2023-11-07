به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله کمتر از یک سال بعد از انتصاب محسن بیرانوند به عنوان رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، کمیته ملی المپیک تصمیم به انتصاف فرد دیگری به جای وی گرفت.

بر این اساس محمد تابع به عنوان رئیس جدید مرکز نظارت بر تیم های ملی انتخاب شده است. وی پیش از این دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک بود که بعد از حضور محمود خسروی وفا در کمیته ملی المپیک با مرکز نظارت اغاز به همکاری کرد.

بیرانوند در حالی از ریاست مرکز نظارت بر تیم های ملی کنار گذاشته شده که آذر سال گذشته متصدی این مرکز شد.

جابه جایی ریاست مرکز نظارت بر تیم های ملی اولین تغییری است که بعد از بازی های آسیایی در مجموعه کمیته ملی المپیک ایجاد شده است.کاروان ایران در این بازی ها با یک پله سقوط نسبت به دوره قبل در جایگاه هفتم ایستاد.