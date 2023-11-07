مرور اقدامات CIA علیه ایران در «عملیات سیا پس ازانقلاب»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «عملیات سیا پس از انقلاب» نوشته محمد کفاش زیر نظر یعقوب توکلی، خوانشی مستند از چهار دهه راهبردها و اقدامات سازمان CIA علیه جمهوری اسلامی ایران است که به‌تازگی توسط انتشارات چاپ و نشر بین الملل در ۸۳۸ صفحه منتشر و روانه بازار نشر شده است.

درباره حوادث ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی و حوادث بعد از انقلاب، کتاب‌های زیادی به نگارش درآمده است؛ اما این کتاب‌ها زمانی جذاب‌تر می‌شوند که به فضای بیرونی خواننده نزدیک‌تر باشند. کتاب «عملیات سیا پس از انقلاب» روایت مستندی از عملکرد سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا (CIA) از قبل از انقلاب تاکنون در ایران است.

کتاب «عملیات سیا پس از انقلاب» را محمد کفاش، نویسنده اثر جذاب و خواندنی طعمه هتل همیلتون نگاشته است و انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل هم چاپ و انتشار این کتاب را بر عهده گرفته است. مؤلف در این پژوهش رخدادها و اتفافات در طول تاریخ جمهوری اسلامی را که نقش سازمان سیا در آن مشهود است به‌گونه‌ای موشکافانه همراه با ذکر افراد و اسامی مأموران آمریکایی یا جاسوسان و مرتبطین ایرانی به قلم تحریر درآورده و از این لحاظ که تمرکز کتاب بر اقدامات و روش‌های سیا بوده، نه مجموع دستگاه‌های آمریکا، نوآوری قابل توجهی دارد.

این نوشتار، مدیریت استنسفیلد ترنر، رئیس وفت سازمان سیا در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران را تا عملکرد ویلیام برنز رئیس فعلی اطلاعات مرکزی آمریکا شرح می‌دهد. تصاویر و شخصیت‌شناسی کتاب، برای خواننده جذابیت زیادی دارد و مخاطب را با نفوذ و راهبرد آمریکا در قبال ایران همراه می‌کند، همچنین خشک و بی‌روح نبودن کتاب از ویژگی‌های دیگر این کتاب است.

این کتاب پس از بیان مقدمه، پیشگفتار، پیشینه و تبیین مفاهیم بحث‌شده به تاریخچه و مواجهه ایران و آمریکا با یکدیگر می‌پردازد و سپس در بخشی حیرت‌آور به روش‌های غیرمتعارف و شکنجه‌های سازمان سیا در جهان اشاره می‌کند. عنوان فصل اول «عملکرد سازمان سیا در دوران تثبیت و نظام‌سازی» است که به دخالت‌های آمریکا در دهه شصت می‌پردازد. فصل دوم «مکانیسم سازمان سیا در جنگ عراق علیه ایران» نام دارد. در این فصل تلاش شده است که مسائل مرتبط با جنگ تحمیلی از آغاز جنگ و حمایت‌های بین‌المللی شرح داده شود. این فصل خواننده را با مافیای تسلیحاتی در جهان آشنا می‌کند.

فصل سوم که دارای چهار بخش است عملکرد سازمان سیا را در دوران توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کند. پرونده هسته‌ای، بحران‌سازی و براندازی نرم، به‌کارگیری رسانه از سوی سازمان سیا غلیه ایران و نقوذ بر مدار محیط زیست در ایران از مبحث‌های کلی این فصل است. معرفی مؤسسات و بنیادهای دخیل در اغتشاشات و اعتراضات اجتماعی، آشنایی با فیلم و سریال‌هایی که به سفارش یا حمایت سازمان سیا علیه ایران ساخته شده، مشارکت در ترور یا جذب دانشمندان ایرانی و مباحث دیگر، این اثر را نسبت به کتب ارزشمند دیگر منحصربه‌فرد کرده است.

کتاب عملیات سیا پس از انقلاب با تمرکز چندساله بر بیش از چهارصد منبع فارسی و لاتین تحت نظر و مشاوره، استاد یعقوب توکلی نگاشته شده است و در پایان نیز نویسنده، مصاحبه‌ای تفضیلی درباره علل و عوامل تسخیر لانه جاسوسی با استاد قاسم تبریزی را به پیوست آورده است.