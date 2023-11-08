آرش فرهادیان در گفت و گو با خبرنگار مهربا بیان اینکه بخش حقوقی وزارت ورزش پیگیر رأی بدوی صادر شده برای ابطال انتخابات فدراسیون‌های کشتی، ژیمناستیک و ورزش‌های ناشنوایان بوده است، گفت: شخصاً هم نشستی با قاضی پرونده دو فدراسیون ژیمناستیک و ورزش‌های ناشنوایان داشته ام که رأی اولیه ابطال انتخابات‌شان از طرف دیوان عدالت اداری صادر شده است.

وی تصریح کرد: در این نشست مواردی مطرح شد اما مهم این است آنچه محل اعتراض واقع شده و باعث صدور رأی شده است اصلاً اشکال و خللی بر برگزاری مجمع وارد نکرده است چراکه همه موارد و تصمیمات در مجمع این دو فدراسیون طبق اساسنامه آنها و با نظر و رأی اعضای مجمع انجام شده است.

مدیر کل امور مشترک فدراسیون‌ها تصریح کرد: با این حال برخی اعتراضاتی را مطرح کردند و موضوع هم پس از اعلام رأی بدوی، در حال بررسی است. قطعاً با توضحیات ارائه شده نتیجه تغییر خواهد کرد اما هنوز رأی نهایی صادر نشده است.

فرهادیان یادآور شد: البته در مورد ژیمناستیک و با توجه به دیدگاهی که فدراسیون جهانی این رشته نسبت به اساسنامه مصوب دارد، کمی موضوع متفاوت است. باید در مورد پرونده این فدراسیون دیدگاه فدراسیون جهانی هم موردنظر قرار بگیرد.

وی با اشاره به فدراسیون کشتی و با یادآوری اینکه رأی ابطال انتخابات این فدراسیون از طرف دادگاه صادر شده است، خاطرنشان کرد: از طرف فدراسیون کشتی پیگیری‌هایی شده است. توضیحات وزارت ورزش هم در راستای بررسی و فرجام خواهی سند و ارائه شده است.

مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی گفت: رأی صادر شده برای سه فدراسیون کشتی، ژیمناستیک و ورزش‌های ناشنوایان به صورت بدوی بوده و حکم قطعی ندارد. این سه فدراسیون کماکان با رؤسای منتخب آخرین مجمع برگزار شده برای آنها مدیریت می‌شوند. در عین حال وزارت ورزش مطیع قانون است.