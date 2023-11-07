موج تحریم کالاهای صهیونیستی بین مردم و نهادهای دولتی ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی صباح، بسیاری از نهادهای دولتی و شهرداریها در ترکیه در کنار تعدادی از دانشگاههای این کشور طی روزهای گذشته به موج تحریم کالاهای صهیونیستی در این کشور پیوسته اند.
بر همین اساس شرکتهای زیر نظر شهرداریها، دانشگاهها، و نهادهای عمومی این کشور در کنار زیر مجموعههای محلی دولتی در مناطق مختلف این کشور اعلام کرده اند که فروش کالاهای صهیونیستی و شرکتهای حامی این رژیم را متوقف کرده اند.
طی روزهای گذشته بسیاری از رسانهها در ترکیه هم دست به انتشار نام شرکتهای حامی رژیمصهیونیستی در تهاجم علیه مردم فلسطین در غزه زده اند.
بسیاری از نهادهای غیر دولتی ترکیه خواستار تحریم کالاهای صهیونیستی شده و مردم در شبکههای اجتماعی نیز به طور گسترده و فعال از این موضوع حمایت کرده اند و به صورت پر شور نام شرکتهای حامی رژیم صهیونیستی از کوکا کولا گرفته تا یونی لور را دست به دست میکنند.
مردم ترکیه طی روزهای گذشته فعالیتهای مدنی قابل توجهی را در حمایت از مردم فلسطین در جنگ با رژیم صهیونیستی انجام داده اند.
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