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۵ آذر ۱۳۸۶، ۸:۴۰

صدا و سیما بازوی توانمند ایران اسلامی است

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری، صدا و سیما را بازوی توانمند نظام اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا محمد شیخ الاسلام، شب گذشته در آئین تجلیل از برترین های رسانه ملی در استان گفت: هر گروه یا نهادی که صدا و سیما را تخریب کند، مرتکب گناهی نابخوشودنی شده است و این عمل آنها همانند تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ماموستا شیخ الاسلام همچنین با اشاره به جایگاه و موقعیت صدا و سیما در جامعه افزود: امروز صدا و سیما به عنوان یکی از بازوهای نظام باید در همه امور و برنامه های نظام جمهوری اسلامی پیش قدم باشد که نمونه آن را در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی به خوبی مشاهده کردیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئه های دشمن برای ایجاد اختلاف میان اهل تسنن و تشیع اظهار داشت: دشمنان این نظام چشم دیدن پیشرفت مردم ایران اسلامی را ندارند و هر روز در فکر توطئه ای جدید هستند و من به عنوان یکی از علمای اهل تسنن اعلام می کنم که روحانیون اهل تشیع و تسنن باید در یک سنگر واحد برای حفظ اسلام و انقلاب تلاش کنند و توطئه های دشمنان قسم خورده نظام را با اتحاد و یکپارچگی خود خنثی نمایند.

ماموستا شیخ الاسلام خاطرنشان کرد: دشمن به همه ابزار و امکانات روز مجهز است و در صورت بروز یک لغزش کوچک از ناحیه ما، بشیترین استفاده را خواهند برد بر همین اساس حفظ اتحاد و یکپارچگی در سایه رهبر معظم انقلاب واجب و ضروری است.

در این مراسم از روحانیونی که در طول سال گذشته با صدا و سیمای مرکز کردستان همکاری داشتند، تجلیل شد.

کد مطلب 593282

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