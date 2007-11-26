صدا و سیما بازوی توانمند ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا محمد شیخ الاسلام، شب گذشته در آئین تجلیل از برترین های رسانه ملی در استان گفت: هر گروه یا نهادی که صدا و سیما را تخریب کند، مرتکب گناهی نابخوشودنی شده است و این عمل آنها همانند تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ماموستا شیخ الاسلام همچنین با اشاره به جایگاه و موقعیت صدا و سیما در جامعه افزود: امروز صدا و سیما به عنوان یکی از بازوهای نظام باید در همه امور و برنامه های نظام جمهوری اسلامی پیش قدم باشد که نمونه آن را در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی به خوبی مشاهده کردیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئه های دشمن برای ایجاد اختلاف میان اهل تسنن و تشیع اظهار داشت: دشمنان این نظام چشم دیدن پیشرفت مردم ایران اسلامی را ندارند و هر روز در فکر توطئه ای جدید هستند و من به عنوان یکی از علمای اهل تسنن اعلام می کنم که روحانیون اهل تشیع و تسنن باید در یک سنگر واحد برای حفظ اسلام و انقلاب تلاش کنند و توطئه های دشمنان قسم خورده نظام را با اتحاد و یکپارچگی خود خنثی نمایند.

ماموستا شیخ الاسلام خاطرنشان کرد: دشمن به همه ابزار و امکانات روز مجهز است و در صورت بروز یک لغزش کوچک از ناحیه ما، بشیترین استفاده را خواهند برد بر همین اساس حفظ اتحاد و یکپارچگی در سایه رهبر معظم انقلاب واجب و ضروری است.

در این مراسم از روحانیونی که در طول سال گذشته با صدا و سیمای مرکز کردستان همکاری داشتند، تجلیل شد.