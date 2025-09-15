به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایل رستمی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با تبریک ماه مولود و میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: هیچ نهادی به اندازه صدا و سیما مهم نیست چرا که مرکزی ملی است و با همه افراد و اقشار سروکار دارد.

وی بیان کرد: صدا و سیما می‌تواند مبلغ اصلی کشور باشد و نهادی است که می‌تواند جهان را به سمت وحدت سوق دهد و بزرگترین پیام رسان و بهترین مبلغ در نشر امور دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.

وی اذعان کرد: این سازمان می‌تواند هویت جامعه را به تمام نقاط برساند و تمامی اصحاب رسانه‌ها و خبرنگاران سرمایه گرانبهایی است که در کشور فعالیت دارند.

لزوم معرفی چهره‌های فرهیخته در صدا و سیما

امام جمعه سنندج با بیان اینکه تبلیغ از پیامبران آغاز شد، افزود: امروز سازمان صدا و سیما رسالت سنگینی در مسائل فرهنگی، تبلیغی، معرفی چهره‌های فرهیخته، بزرگان و آثار ارزشمند آنها از لحاظ تالیفات دارند.

ماموستا رستمی خواستار توجه اصحاب رسانه به چند ویژگی مهم شد و اضافه کرد: تدبر و تفکر، بصیرت و آگاهی، آینده‌نگری، دشمن‌شناسی، وحدت و اتحاد، اخلاقمداری، احساس مسئولیت و شناخت ظرفیت‌ها، نظارت بر امور، محافظت از حقوق مردم و بیت‌المال از مواردی است که باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: رسانه باید شجاعت، وطن دوستی، زمان شناسی، دلسوزی، صبر و دقت، حق‌بینی، قدرت تشخیص، قدرت بیان، اخلاق مداری و صداقت را در فعالیت‌های کاری مورد توجه قرار دهد.

وی اذعان کرد: کردستان مرکز علم، ایمان، عرفان و تمدن است و باید اتحاد و انسجام در این استان فرهنگی مشهود و تقویت باشد.