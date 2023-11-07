به گزارش خبرنگار مهر، جلیل شعبانی، تهیه‌کننده سینما که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود صبح امروز ۱۶ آبان با بهبودی نسبی، از بیمارستان مرخص و به خانه منتقل شد.

جلیل شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت سلامتی خود گفت: شکر خدا همه چیز به خوبی پیش رفت و با توجه به عمل خوبی که داشتم، فعلاً خطر رفع شده است.

این تهیه‌کننده سینما درباره سابقه این بیماری و دلایل بروز آن هم توضیح داد: من یک سابقه بیماری با شروع فراگیری بیماری کرونا داشتم. در آن مقطع به سرطان مبتلا شدم که ۲ سالی از آن گذشت و گویی عوارض همان در بدنم مانده و به مغزم آسیب زده بود.

شعبانی درباره ملاحظات درمانی پزشکان هم گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ روز باید پرتودرمانی داشته باشم و همزمان باید مراقب کنم و فعالیت‌هایی مانند رانندگی نداشته باشم تا به لطف خدا بتوانم به شرایط عادی بازگردم و فعالیت‌هایم را از سر بگیرم.