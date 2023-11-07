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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸

رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات سلامت خبر داد:

کمک هزینه‌های تشویقی نخبگان علوم پزشکی مصوب شد

کمک هزینه‌های تشویقی نخبگان علوم پزشکی مصوب شد

رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات سلامت کشور از مصوب شدن گرنت‌های تشویقی (کمک هزینه های تشویقی) برای نخبگان علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات سلامت کشور (نیماد)، گفت: پیرو جلسه مرجعیت علمی و جلسه شورای راهبردی نیماد مصوب شد که از نخبگان پژوهش و فناوری کشور در راستای نگهداشت آنها، گرنت های تشویقی (کمک هزینه های تشویقی) در موسسه نیماد راه اندازی شود.

وی افزود: به این منظور برای استادیاران جوان با Index-H بالای ۲۰، کمک هزینه ۵۰ میلیون تومانی و برای دانشمندان یک درصد، کمک هزینه تشویقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین برای فناوران برتر، کمک هزینه تشویقی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

علاقه مندان می توانند با پیگیری از وب سایت موسسه به آدرس http://nimad.ac.ir/ از جزییات فراخوان آگاه شوند

کد مطلب 5933102

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