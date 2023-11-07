به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات سلامت کشور (نیماد)، گفت: پیرو جلسه مرجعیت علمی و جلسه شورای راهبردی نیماد مصوب شد که از نخبگان پژوهش و فناوری کشور در راستای نگهداشت آنها، گرنت های تشویقی (کمک هزینه های تشویقی) در موسسه نیماد راه اندازی شود.

وی افزود: به این منظور برای استادیاران جوان با Index-H بالای ۲۰، کمک هزینه ۵۰ میلیون تومانی و برای دانشمندان یک درصد، کمک هزینه تشویقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین برای فناوران برتر، کمک هزینه تشویقی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

علاقه مندان می توانند با پیگیری از وب سایت موسسه به آدرس http://nimad.ac.ir/ از جزییات فراخوان آگاه شوند