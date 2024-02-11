جزییات پژوهانه استادیاران جوان و دانشمندان ۱ درصد گروه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت دریافت طرح‌ها در فراخوان بهمن ماه ۱۴۰۲ شامل گرنت های تشویقی (استادیاران جوان، دانشمندان ۱ درصد و طرح های فناورانه) تا ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ است و مهلت تمدید نخواهد شد.

فراخوان گرنت‌های تشویقی برای حمایت از استادیاران جوان، دانشمندان ۱ درصد و طرح های فناورانه برای اولین بار از سوی موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی ایران (نیماد) ارائه شده است.

بر اساس شیوه نامه متقاضیان گرنت‌های تشویقی طرح مذکور باید دارای کد اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی بوده و گواهی آن به هنگام تکمیل اطلاعات طرح در سامانه مؤسسه بارگذاری شود.

داوری طرح در دانشگاه مربوطه انجام گیرد و نتیجه داوری در سامانه مؤسسه بارگذاری شود.

نظارت طرح توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه انجام پذیرد و گزارش پیشرفت بر اساس فازهای پروژه توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه شود. ناظر مورد تایید و معرفی شده توسط دانشگاه، در سامانه مدیریت پژوهشی موسسه نیماد نیز بررسی طرح را انجام خواهند داد.

برای طرح‌های تحقیقاتی به ازای یک میلیارد ریال از بودجه طرح، موظف به ارائه یک مقاله Q۱ نمایه‌شده در پایگاه‌های علمی ISI، PubMed و Scopus و برای طرح‌های فناورانه نیز ملزم به تولید نمونه اولیه محصول است.

محقق باید تاکید کند که در کلیه مراحل این پژوهش و در بازه زمانی اجرا و اتمام آن از یافته‌ها و دستاوردهای موضوع طرح از هیچ منبع مالی دولتی و یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به جز مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) درخواست تأمین اعتبار نداشته و نخواهد داشت مگر اینکه اسناد آن در اسرع وقت به این مؤسسه ارائه شود.

تبصره ۱: در پژوهش‌هایی که بر روی انسان انجام می‌شود در صورت لزوم هرگونه عوارض احتمالی در شرکت‌کنندگان پژوهش باید بلافاصله متوقف شده و در اولین فرصت ممکن به کمیته اخلاق در پژوهش مؤسسه گزارش شود. آغاز دوباره پژوهش منوط به تصویب مجدد کمیته اخلاق خواهد بود.

تبصره ۲: پرداخت ۴۰ درصد از بودجه کل طرح به عنوان پیش‌پرداخت منوط به تکمیل پروفایل متقاضی در سامانه مؤسسه، بارگذاری طرح، تعیین فازبندی آن و عقد قرارداد است.

تبصره ۳: آخرین پرداخت گرنت موکول به ارائه اصل گزارش نهایی و تأیید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه است.

تبصره ۴: مطابق با اساسنامه مؤسسه، در تمام نتایج استخراج شده از طرح حتماً باید نام و حمایت موسسه نیماد (National Institute for Medical Research Development Grant No) ذکر شود.