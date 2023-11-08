به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا مرتضوی ظهر چهارشنبه در صد و پنجمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان ضمن آرزوی توفیق و نصرت برای رزمندگان جبهه مقاومت در فلسطین و نابودی هر چه سریع‌تر رژیم صهیونسیتی، اظهار داشت: عملکرد بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور شرایط را به نحوی محدود کرده است که ریاست‌جمهوری نیز در آخرین جلسه شورای عالی مسکن، از نحوه عملکرد بانک‌ها گلایه کردند.

وی ادامه داد: همچنین حسب تأکید ریاست جمهوری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت عدم رعایت این موضوع با تأکید رئیس جمهور، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت و به خزانه داری کشور واریز می‌شود.

وی بیان کرد: از این رو بایستی گزارشی از عملکرد بانک‌های استان (دولتی و خصوصی) به صورت جداگانه و به تفکیک عملکرد در هر شهرستان تهیه و وضعیت عملکرد بانک‌های استان در راستای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن در استان ارائه شود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف یکی از گلوگاه‌های اساسی پیشرفت پروژه‌های ساخت مسکن، بانک معرفی می‌شود که به میزان قانونی از طرح‌ها حمایت و پشتیبانی نمی‌کند.

وی اظهار داشت: از این رو همه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی بایستی براساس سهم خود نسبت به سیاست‌های کشور و دولت در حوزه مسکن ایفای نقش کنند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: عملکرد ضعیف بانک‌ها در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن پذیرفتنی نیست، در این راستا از نحوه عملکرد و پیشرفت بانک‌ها در این طرح صورت ماهیانه در شورای مسکن گزارش ارائه شود.

وی اضافه کرد: به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم گزارش عملکرد بانک‌ها در حوزه ارائه تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن را به ریاست جمهوری اعلام کنیم.

وی افزود: انتظار می‌رود عملکرد ضعیف بانک‌ها در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن به صورت مکتوب به مدیریت استان اعلام شود.

تا پایان سال جاری ۴۰ واحد مسکن ملی دهاقان تکمیل می‌شود

در بخش دوم این جلسه پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دهاقان توسط فرماندار این شهرستان ارائه و جزئیات پروژه‌های شهرستان، اراضی الحاقی، خدمات زیرساختی و … مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: تا پایان سال‌جاری، ۴۰ واحد توسط بنیاد مسکن و ابتدای سال آینده ۶۸ واحد دیگر در این شهرستان تکمیل می‌شود.

علی جمشیدیان افزود: به منظور آغاز پروژه ۱۳۰۰ واحدی شهرستان دهاقان نیز برنامه‌ریزی انجام شده و یک تا دو ماه آینده مراحل ساخت این مجموعه آغاز می‌شود.