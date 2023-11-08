واکنش وزیر ارتباطات به ادعای مافیای فیلترشکن فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس در خصوص فیلترینگ مبنی بر اینکه گردش مالی فیلترشکن‌ها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند گفت: ایشان و هرکسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند باید مستندات خود را در محکمه ارائه کند.

وی افزود: از قوه قضائیه و «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم این ادعای ایشان را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

زارع پور در پایان گفت: البته که کلید حل مشکل قانونگذاری و دست خود مجلس است.