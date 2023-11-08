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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۸

زارع پور مطرح کرد؛

واکنش وزیر ارتباطات به ادعای مافیای فیلترشکن فروشی

واکنش وزیر ارتباطات به ادعای مافیای فیلترشکن فروشی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:از قوه قضائیه و «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم ادعای فیلترشکن فروشی را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس در خصوص فیلترینگ مبنی بر اینکه گردش مالی فیلترشکن‌ها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند گفت: ایشان و هرکسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند باید مستندات خود را در محکمه ارائه کند.

وی افزود: از قوه قضائیه و «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم این ادعای ایشان را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

زارع پور در پایان گفت: البته که کلید حل مشکل قانونگذاری و دست خود مجلس است.

کد مطلب 5934072
هنگامه فروغی

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