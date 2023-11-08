سید حسن موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز حادثه تصادف در محور دالکی برازجان در زیر پل کارخانه سیمان به اورژانس گزارش شد.

وی زمان این حادثه را ساعت ۱۶ و پنج دقیقه امروز عنوان کرد و ادامه داد: اولین آمبولاس پس از هفت دقیقه در محل حادثه حضور یافت و به کمک مصدومین شتافت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر با اشاره به اعزام سه آمبولانس به محل حادثه بیان کرد: در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل درمان شد و ۱۰ نفر نیز اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه فوتی نداشته است.