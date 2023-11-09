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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

اعلام آمادگی سرمایه گذاران روسی برای توسعه تبادلات گردشگری باقشم

اعلام آمادگی سرمایه گذاران روسی برای توسعه تبادلات گردشگری باقشم

کیش - مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم از استقبال و علاقه سرمایه گذاران کشور روسیه برای توسعه تبادلات گردشگری بین جزیره جهانی قشم و کشور روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رستم گورانی اظهار داشت: سرمایه گذاران روسیه با هدف شناخت ظرفیت ها و زیرساخت های گردشگری جزیره در غرفه سازمان منطقه آزاد قشم حضور یافتند.

وی ادامه داد: پس از انجام مذاکرات اولیه مقرر شد، سرمایه گذاران روسی به منظور بازدید از زیرساخت ها و جاذبه های به قشم سفر کنند.

گورانی تصریح کرد: ما آمادگی داریم تا در قالب فم تور پذیرای گردشگران روس باشیم و مذاکرات اولیه برای همکاری های دوجانبه در خصوص اعزام و پذیرش گردشگر بین قشم و روسیه انجام شد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: حوزه های گردشگری دریایی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبیعی از جمله مهمترین بخش های مورد علاقه روس ها برای توسعه گردشگری در قشم می باشد.

گورانی خاطر نشان کرد: شرایط حمل و نقل و لجستیک، هزینه های سفر و زیرساخت های قشم از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در نشست با روس ها بود.

دهمین دوره رویداد بین المللی کیش اینوکس به میزبانی منطقه آزاد کیش و با حضور مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل مناطق آزاد، مدیران ارشد نظام بانکی، بورسی، اتاق بازرگانی، صاحب نظران اقتصادی کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی از تاریخ دوشنبه 15 لغایت پنجشنبه 18 آبان در مرکز نمایشگاهی بین المللی منطقه آزاد کیش در حال برگزاری است.

کد مطلب 5934436

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