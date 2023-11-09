به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرمی نژاد عصر امروز پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه‌های آبرسانی مسجدسلیمان بیان کرد: حل مشکل تأمین آب پایدار شهرستان مسجد سلیمان در دستور کار شرکت آب و فاضلاب خوزستان است که با روند تکمیلی این ۲ پروژه مشکل پایداری آب شرب این شهرستان برطرف می‌شود.

وی افزود: در بخش اول اجرای پروژه‌ها امروز آئین کلنگ زنی اجرای خطوط اصلی، انتقال و شبکه توزیع و انشعابات آب شهر مسجد سلیمان (فاز یک) به طول ۴۹ کیلومتر با اعتبار ۱۷۵ میلیارد تومان و تعداد هشت هزار انشعاب آغاز می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف پایداری آب شهرستان مسجدسلیمان و ۲۴ ساعته شدن آب شرب این شهرستان اجرایی شده است و تاکنون ۷۵ درصد شبکه آب شرب این شهرستان تکمیلی شده است.

کرمی نژاد تصریح کرد: در فاز دوم نیز احداث مخازن بتنی و طرح علاج بخشی و خطوط انتقال آب و بازسازی مخزن ۵۰ هزار متر مکعبی سرگچ مسجدسلیمان از امروز آغاز می‌شود.

وی افزود: این پروژه با اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومان و چهار مخزن بتنی مجزا احداث می‌شود و ساخت این مخازن با هدف توزیع پایدار آب در این شهرستان ساخته شده است.

کرمی نژاد به پروژه‌های فعال آبرسانی در شهرستان مسجد سلیمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲ پروژه آبرسانی در شهرستان مسجدسلیمان سلیمان در حال کار است که یکی از آن پروژه آبرسانی به ۱۶ روستای با اجرای خط انتقال توبوزون به بتوند در فاز اول با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیان کرد: پروژه دیگر آبرسانی به مجموعه روستای تمبی به چشم فراخ است که توسط بسیج سازندگی با اعتبار ۹۲ میلیارد تومان در حال اجرا می‌باشد که با اجرای این پروژه ۲۷ روستا از آب شرب پایدار بهره مند می‌شود.