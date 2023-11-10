مسمومیت ۲۰ نفر با گاز منوکسید کربن در نیمه اول سال جاری

منوچهر فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه اول امسال ۲۰ نفر براثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در بخش مسمومیتهای بیمارستان امام خمینی (ره) پذیرش شدند و این درحالی است که شش ماه گذشته هوا گرم بوده و بخاریها خاموش بودهاند.
وی افزود: در فصل سرد سال تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان امامخمینی (ره) براثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن بیشتر میشود به طوری که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تعداد ۹۸ نفر در بخش مسمومیت پذیرش شدهاند.
رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه تصریح کرد: پس از مراجعه به بخش مسمومیت بیمارستان برای این بیماران بسته به شدت مسمومیت و زمانگذشته شده از آن روشهای مختلفی برای درمان بکار میرود اما در حالت معمول اکسیژن با ماسک با فشار بالا به مدت چند ساعت داده خواهد شد و بر حسب آسیب مغزی یا ریوی یا قلبی اقدامات اختصاصی متناسب ارائه خواهد شد.
فاضلی بیان کرد: منوکسید کربن یا گاز زغال، گازی است سمی و بسیار خطرناک که در اثر احتراق مواد نفتی و مشتقات آن و چوب و زغال ایجاد میشود و آنچه آن را خطرناکتر میکند نداشتن علائم تشخیص یا علائم اخطار است.
وی ادامه داد: به هم استانیهای عزیز توصیه میشود در شروع فصل سرد قبل از روشن کردن بخاریها حتماً از باز بودن مجاری خروجی دود تا پشت بام مطمئن شوید.
رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه گفت: حتماً از عدم مسدود بودن توسط نایلونها یا خاشاک سرگردان یا لانه پرندگان اطمینان حاصل کنید و در محلی که نیاز به روشن کردن آتش یا بخاری است حتماً برای خروج دود حاصله راهی تعبیه گردد حتی اگر برای مدت محدودی در آن مکان هستید.
وی اضافه کرد: در صورتیکه متوجه مسموم شدن فردی در مکانی بسته شدید سریعاً پنجرهها و درب را باز کنید و مصدوم را به فضای باز برده سپس با اورژانس تماس بگیرید.
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