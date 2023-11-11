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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۷:۱۸

معاون استاندار خراسان شمالی:

ساخت جاده موقت به جنگل گلستان نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار است

ساخت جاده موقت به جنگل گلستان نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار است

بجنورد_ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: بازسازی موقت جاده چمن بید به جنگل گلستان نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار است.

مهدی رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جاده چمن بید به جنگل گلستان اظهار کرد: بازسازی موقت این جاده برای تردد وسایل نقلیه به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به بازدید از شرایط این جاده تصریح کرد: سیلاب چند روز گذشته در غرب خراسان شمالی باعث ایجاد تخریب در جاده چمن بید به جنگل گلستان شده است.

وی به میزان خسارت و تخریب ایجاد شده در این جاده اشاره کرد و گفت: بر اساس مشاهدات انجام شده بالغ بر ۵۵۰ متر از طول این جاده بزرگراهی حدفاصل دوراهی دشت به تونل ورودی استان گلستان دچار تخریب شده است.

رشیدی در ادامه خاطرنشان کرد: از مجموع تخریب ایجاد شده، ۲۰۰ متر به طور کامل تخریب و سایر تخریب نیز به میزان ۵۰ درصد است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مدیریت بحران و کمیسیون ایمنی راه‌ها و تصمیم گیری برای هم افزایی و کمک به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در انجام عملیات راهداری و بازسازی این محور استفاده می‌شود.

کد مطلب 5935347

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      17 0
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      وقتی طبیعت با صدای بلند میگه اینجا جای جاده به این عریضی و تردد با این حجم نیست، اما شما خودتون رو میزنید به اون راه و میخواید بودجه براش اصراف کنید
    • شیخ ممد IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      8 1
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      این هزینه در برابر خسارات سوخت برای مسیر جایگزین ماشبن ها بسیار کم هست و باید سریعا بازسازی بشه...
    • رضایی IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      5 1
      پاسخ
      لطفا این پروژه را به چند شرکت واگذار کنید تا زود تر بتوانند این پروژه را تکمیل کنند پروژه بزرگیه با بودن یک شرکت تنها نمیتوان جمع کرد پروژه دوراهی دشت تا تونل جنگل گلستان با توجه به محل پروژه منطقه سیل گیره وهر سال همین قضیه هست
    • امانی IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام بزرگراه جدید از کلاله به گلیداغ را سریعا تصویب و اجرا کنید
    • علی اکبر مهقانی IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      2 0
      پاسخ
      تا کی ساخت ابنیه های غیر اصولی را بایستی تاوان مالی و جانی را مردم پرداخت کنند و گناهش را گردن سیلاب و دوره بازگشت آن بیندازیم . مدیران ناکارآمد و استخدام افراد کارنابلد و........ بایستی پاسخگو پاشند. نظام بودجه ریزی در کشور نیازمند توجه جدی دارد ولی ظاهراً همه از این بی توجهی سود می برند
    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      2 1
      پاسخ
      این مسیروجاده بایستی تغییرپیداکنه وازمسیر شهرگلیداغ عبور کنه چون باعبور ومرور ماشینا وتصادف باحیوانات جنگل گلستان سال به سال داره کمتر وکمتر میشه وهمچنین قسمتی ازجنگل نیز توسط مسافرا ازبین میرود
    • علیرضاقلیزاده IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      11 1
      پاسخ
      این مسیر ازگلیداغ بگذره بهتره چون سال به سال داره جنگل گلستان وحیواناتش توسط مسافرا ووسیله نقلیه آنها ازبین میره
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      زودتر اقدام کنید واقعا اونهای که اتوبوس مشهد به شمال دارند خیلی اذیت میشن چرا این همه وزارت ترابری و جاده دارید 360روز همه بیکار دو استان گلستان و خراسان شمالی واقعا نمی‌توانند یک جاده موقت با ماشین آلات روبراه کنند واقعا خنده دار

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