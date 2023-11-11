ساخت جاده موقت به جنگل گلستان نیازمند ۴۰ میلیارد تومان اعتبار است

مهدی رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جاده چمن بید به جنگل گلستان اظهار کرد: بازسازی موقت این جاده برای تردد وسایل نقلیه به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به بازدید از شرایط این جاده تصریح کرد: سیلاب چند روز گذشته در غرب خراسان شمالی باعث ایجاد تخریب در جاده چمن بید به جنگل گلستان شده است.

وی به میزان خسارت و تخریب ایجاد شده در این جاده اشاره کرد و گفت: بر اساس مشاهدات انجام شده بالغ بر ۵۵۰ متر از طول این جاده بزرگراهی حدفاصل دوراهی دشت به تونل ورودی استان گلستان دچار تخریب شده است.

رشیدی در ادامه خاطرنشان کرد: از مجموع تخریب ایجاد شده، ۲۰۰ متر به طور کامل تخریب و سایر تخریب نیز به میزان ۵۰ درصد است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مدیریت بحران و کمیسیون ایمنی راه‌ها و تصمیم گیری برای هم افزایی و کمک به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در انجام عملیات راهداری و بازسازی این محور استفاده می‌شود.