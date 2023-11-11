ماندگاری جو پایدار تا اواسط هفته در استان اردبیل

مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی تا اواسط هفته جاری جو نسبتاً پایدار در سطح استان اردبیل ماندگار خواهد بود.
وی افزود: هر چند در ساعات شبانه با توجه به وجود زبانههای پرفشار در سطح زمین در برخی از مناطق آسمان ابری و مه آلود خواهد بود اما در ساعات روز آسمان غالباً نیمه ابری پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی اردبیل بیان کرد: از فردا نیز قدری بر دمای هوا افزوده میشود اما در روزهای پایانی هفته و به ویژه از روز چهارشنبه با توجه به نفوذ سامانه ناپایدار و تغییر جهت جریانات، افزایش ابر، وزش باد تند گاهی نسبتاً شدید و رگبار باران دور از انتظار نیست.
کوهی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیشبینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
نظر شما