ماندگاری جو پایدار تا اواسط هفته در استان اردبیل

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا اواسط هفته جاری جو نسبتاً پایدار در سطح استان اردبیل ماندگار خواهد بود.

وی افزود: هر چند در ساعات شبانه با توجه به وجود زبانه‌های پرفشار در سطح زمین در برخی از مناطق آسمان ابری و مه آلود خواهد بود اما در ساعات روز آسمان غالباً نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی اردبیل بیان کرد: از فردا نیز قدری بر دمای هوا افزوده می‌شود اما در روزهای پایانی هفته و به ویژه از روز چهارشنبه با توجه به نفوذ سامانه ناپایدار و تغییر جهت جریانات، افزایش ابر، وزش باد تند گاهی نسبتاً شدید و رگبار باران دور از انتظار نیست.

کوهی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.