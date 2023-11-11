ریشه بسیاری از مصائب در جهان رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز شنبه در حاشیه نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض عربستان، در دیدار «عبدالفتاح برهان» رئیس شورای حکومتی سودان ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با وی، آمادگی کشورمان را برای تبادل هیأت‌های دیپلماتیک و گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با این کشور اعلام کرد.

رئیس‌جمهور در ادامه رژیم صهیونیستی را مصیبت بزرگ برای امت اسلامی و همه جهان توصیف و تصریح کرد: ریشه بسیاری از مصائب در جهان، اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی و اختلاف‌افکنی‌ها در جهان اسلام و قاره آفریقا رژیم صهیونیستی است.

«عبدالفتاح برهان» رئیس شورای حکومتی سودان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از فرصت دیدار با رئیسی، اظهار کرد: ما از جمهوری اسلامی ایران چیزی جز خیر و خوبی ندیدم و مشتاق بازسازی و از سرگیری روابط هستیم.

رئیس شورای حکومتی سودان با بیان اینکه تقویت روابط کشورهای اسلامی از جمله ایران و سودان به خیر و صلاح همه امت اسلامی است، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که به صراحت از اسلام دفاع می‌کند.