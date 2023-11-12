تنها شرط صعود بورس در شرایط فعلی چیست؟

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به وضعیت نوسانی بورس در روزهای اخیر و احتمال افزایش نوسان در روزهای آینده گفت: این سوال پیش می‌آید که آیا بازار سرمایه در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری جذاب است یا خیر برای پاسخ به این سوال باید وضعیت پول را رصد کرد، اگر پول بیشتری به بازار تزریق شود این پول باعث جذب سرمایه گذاران حقیقی شده و در نتیجه بازار به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

فراقی اقدام اخیر سازمان بورس و بانک مرکزی در نامحدود کردن واریزی به پرتفوهای بورسی را اقدامی درست و صحیح دانست و افزود: برداشته شدن این محدودیت در بهترین زمان رخ داد، ارزش پول در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و به همین دلیل محدودیت واریز ۱۰۰ میلیون تومان در روز کارایی خود را از دست داده بود و برداشته شدن محدودیت واریز می‌تواند پول‌های خوبی را روانه بازار کند.

وی افزود: با اقداماتی از این دست می‌توان بازار سرمایه را نسبت به بازارهای رقیب جذاب‌تر کرده و محلی امن برای پول‌های واریزی مردم باشد. مورد دیگری که می‌تواند به جذابیت بازار سرمایه کمک کند کاهش مالیات اشخاص حقوقی است که اگر در فاصله زمان کوتاهی اجرایی شود تأثیر بسیار مثبتی را بر بازار سرمایه خواهد داشت. اقدام بعدی کاهش نرخ بهره بین بانکی در چهار هفته اخیر است که در صورت استمرار قطعاً در روند بازار سرمایه مؤثر خواهد بود. سیاست گذار سعی کرده با راه‌های مختلف در ماه اخیر بازار سرمایه را جذاب کند و باید دید مجموع اقدامات فوق می‌تواند بازار را به سمت بالا سوق دهد یا خیر؟

فراقی در پایان گفت: تأثیر پذیری بازار از شایعاتی و ریسک‌هایی مانند جنگ به علت شکنندگی ناشی از کمبود نقدینگی است و اگر پول وارد بازار شود ریسک‌های سیستماتیک درون آن هضم شده و بازار رشد خواهد کرد، کما اینکه در سال‌های قبل با وجود ریسک‌های سیستماتیک بزرگ‌تر مانند ترور شهید سلیمانی، احتمال درگیری مستقیم ایران و آمریکا، بازار سرمایه راه خود را رفته و این ریسک‌ها را نادیده گرفته است.