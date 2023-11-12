تداوم وزش باد در استان بوشهر/ آخر هفته بارانی است

طلیعه محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشههای پیشبینی هواشناسی، غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد از پدیدههای مورد انتظار تا روز سهشنبه است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر وقت روز چهارشنبه با نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار از شمال استان، تا پایان هفته وقوع بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعد برق و در برخی ساعات وزش باد پیشبینی میشود و جهت وزش باد نیز از اواخر وقت روز سهشنبه غالباً جنوبی خواهد بود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
محمدی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
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