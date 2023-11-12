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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

کارشناس هواشناسی بوشهر مطرح کرد؛

تداوم وزش باد در استان بوشهر/ آخر هفته بارانی است

تداوم وزش باد در استان بوشهر/ آخر هفته بارانی است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر با بیان این که وزش باد و غبار محلی از پدیده‌های مورد انتظار تا روزسه‌شنبه است، گفت: از روز چهارشنبه بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد از پدیده‌های مورد انتظار تا روز سه‌شنبه است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر وقت روز چهارشنبه با نفوذ تدریجی سامانه ناپایدار از شمال استان، تا پایان هفته وقوع بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعد برق و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود و جهت وزش باد نیز از اواخر وقت روز سه‌شنبه غالباً جنوبی خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5936541

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