رطوبت هوا در مناطق ساحلی استان بوشهر افزایش می یابد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی آرامی بر استان حاکم است و در این مدت غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد پدیده غالب مورد انتظار خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: با جنوبی شده جریانات سطحی از روز دوشنبه تا پایان هفته رطوبت هوا در مناطق ساحلی به طور نسبی افزایش می یابد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف، همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.