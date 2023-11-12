حذف عجیب مهاجم سوئدی از فهرست پرسپولیس/«نبیل» در اصفهان غیب شد!

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با سپاهان در هفته دهم لیگ برتر اعلام شد که در بین بازیکنان اصلی و نیمکت نشین نام نبیل باهویی مهاجم مراکشی - سوئدی تیم پرسپولیس دیده نمی‌شود.

این در حالی است که باهویی در دو دیدار اخیر پرسپولیس در لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان و لیگ قهرمانان آسیا مقابل استقلال تاجیکستان جایگزین شهاب زاهدی در ترکیب اصلی شده بود. همچنین در تصاویر منتشر شده از سمت باشگاه پرسپولیس این بازیکن همراه سایر نفرات با اتوبوس تیم به سمت ورزشگاه نقش جهان حرکت کرده است.

پرسپولیس که این روزها با نبود بازیکن دست و پنجه نرم می‌کند در نیمکت جانشینی برای شهاب زاهدی وجود ندارد و در صورت تعویض و یا مصدومیت این بازیکن در جریان دیدار با سپاهان، یحیی گل محمدی باید تغییری در نحوه چیدمان بازیکنان خود داشته باشد.

باید دید که کادرفنی تیم پرسپولیس به چه علت نام باهویی را برای بازی حساس مقابل سپاهان خط زده است. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان از ساعت ۱۶:۳۰ رو در روی هم قرار می‌گیرند.