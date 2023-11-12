علت عدم جذابیت بیمه عمر برای مردم چیست؟

علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که آئین نامه ۶۸ بیمه مرکزی مختص بیمه عمر و انواع آن مانند بیمه زندگی، بیمه‌های مستمری و… بوده و اصلاح آن در دستور کار بیمه مرکزی است، گفت: افزایش نرخ تورم یکی از دلایل عدم تمایل مردم به خرید بیمه‌های عمر است و برای رفع این مشکل بیمه‌های زندگی متصل به شاخص‌های بازار طلا و سرمایه و همچنین بیمه نامه‌های زندگی ارزی طراحی و عرضه شده، همچنین در آئین نامه سرمایه گذاری، تسهیلات لازم در خصوص این بیمه نامه‌ها پیش بینی شده، فراهم نمودن امکان توثیق بیمه نامه‌های زندگی نیز در دستور کار بیمه مرکزی ایران بوده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: تسهیلات متعددی نیز برای بیمه گذاران بیمه زندگی پیش بینی شده به عنوان نمونه معافیت مالیاتی و امکان دریافت وام از محل بیمه زندگی اشاره کرد همچنین برخی بانک‌ها تسهیلاتی را به متقاضیان بیمه زندگی به نحوی ارائه می‌دهند که با این اقدام رابطه مالی بین بیمه گذار و بیمه گر را تسهیل می‌کنیم و هم پرطمراق شدن آورده بیمه گذار را تضمین می‌کنیم.

بنیادی در پایان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مردم به برخی از بیمه‌ها با نگاه بیمه‌های لوکس نگاه می‌کنند و در آن سرمایه گذاری نمی‌کنند، مردم به علت هزینه‌های درمان بالا مجبور به پرداخت بیمه تکمیلی درمان هستند، اما نگاه درستی به بیمه‌های زندگی، آتش سوزی و مسئولیت در کشور وجود ندارد، مردم با فواید این نوع بیمه آشنا نیستند، آنهایی که یک بار تجربه آتش سوزی دارند در خط مقدم خرید بیمه آتش سوزی هستند، چرا باید بعد از یک بار تجربه این نوع بیمه‌ها در سبد خرید خانوار باشد و وظیفه نهاد ناظر این است که مردم را با فواید این نوع بیمه‌ها آشنا کند.