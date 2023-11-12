به گزارش خبرنگار مهر، ساخت نیروگاه‌های خود تأمین یکی از مهمترین راهبردهایی است که صنایع در دنیا برای رفع مسئله برق در دستور کار قرار می‌دهند، برای مثال، شرکت‌های بزرگ در دنیا نظیر تسلا با ساخت واحدهای نیروگاهی نیاز برق خود را تأمین کرده و یکی از پایه‌های تولیدی خود را تضمین می‌کنند.

با توجه به این تجربه جهانی در مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز، راهبرد ساخت نیروگاه‌های خود تأمین با محوریت وزارت نیرو در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر شد، مشترکان انرژی‌بر بخش صنعت نظیر صنایع سیمان، فولاد، آلومینیوم و مس نسبت به احداث این واحدهای نیروگاهی اقدام کنند.

دولت و مجلس در صدد ساخت نیروگاه‌های خود تأمین

بر این اساس تفاهم‌نامه ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین برای برق صنایع میان دو وزارت‌خانه نیرو و امت تبادل شد و بلافاصله ساخت این واحدهای نیروگاهی کلید خورد.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در قالب قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، فرایند تکلیف صنایع به ساخت نیروگاه خود تأمین را پیش برد و سرانجام در سال ۱۴۰۲ با تصویب قانون مذکور، صنایع کشور مکلف به ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین شدند.

بر مبنای ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف‌اند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و پاک تا پایان

سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.

در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد

نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

۳ نیروگاه خود تأمین برق خود را به شبکه تزریق کردند

با همراهی دولت و مجلس، آئین‌نامه ماده ۴ قانون مانع‌زدایی نیز توسط وزارت نیرو تدوین و در جلسه سوم آبان ۱۴۰۲ هیئت وزیران تصویب شد. هم اکنون نیز این آئین نامه توسط معاون اول رئیس‌جمهور به ۳ وزارت‌خانه نفت، نیرو و امت جهت اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس گزارش توانیر، هم اکنون فرآیند ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین توسط صنایع کشور در دست ساخت است. همچنین ۳ واحد نیروگاهی در استان سمنان و اصفهان نیز برق خود را به شبکه تزریق کرده‌اند.