به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کانونهای خدمت رضوی استان بوشهر صبح یکشنبه در این مراسم گفت: کانون تخصصی خدمت رضوی خبر و فضای مجازی بسیار فعال و پر تلاش است و در بین کانونهای تخصصی بیشترین فعالیت و بهترین عملکرد را داشته که شایسته تقدیر است.
مهران خورده بین مقدم افزود: کانون محلهای حضرت زهرا سلام الله علیها نیز در بین کانونهای محلهای، بیشترین فعالیت و بهترین عملکرد را داشته و شایسته تجلیل و قدردانی است.
در گردهمایی یک روزه کانونهای خدمت رضوی منطقه جنوب کشور (پهنه ۴) که به میزبانی استان بوشهر برگزار شد کانون تخصصی خدمت رضوی خبر و فضای مجازی به عنوان برترین و فعالترین کانون تخصصی استان بوشهر برگزیده شد.
کانون محلهای حضرت زهرا سلام الله علیها نیز به عنوان برترین و فعالترین کانون محلهای استان بوشهر انتخاب شد.
در پایان ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط هاشم رنجبریان دبیر کانون تخصصی خبر و فضای مجازی و هاشم محمدی دبیر کانون محلهای حضرت زهرا سلام الله علیها، توسط مصطفی یعقوبی رئیس اداره خادمیاری و احساس مهدوی اشرف رئیس اداره کانونها، مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی با اهدا بسته تبرکی رضوی مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.
این گردهمایی یک روزه با حضور مصطفی یعقوبی رئیس اداره خادمیاری و احساس مهدوی اشرف رئیس اداره کانونها، مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت رضوی و اعضای ستادی کانونهای های خدمت رضوی استانهای بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و همچنین دبیران کانونهای مرکزی خدمت رضوی شهرستانهای تابعه استان و دبیران کانونهای تخصصی و محلهای استان و شهرستانهای تابعه در استان بوشهر برگزار شد.
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