مردم توان پرداخت اقساط وام مسکن را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: طبق پیگیریهای ما، بانکها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه میکند، وام مسکن پرداخت میکنند.
وی توضیح داد: با وجود این، مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانکها مراجعه نمیکنند. این هم یک مشکل دیگری است که باید برای آن در مجلس چاره اندیشی شود.
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