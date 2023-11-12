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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

قالیباف در جلسه علنی:

مردم توان پرداخت اقساط وام مسکن را ندارند

مردم توان پرداخت اقساط وام مسکن را ندارند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق پیگیری‌های صورت گرفته، بانک‌ها تسهیلات مسکن پرداخت می‌کنند، اما مردم توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند.

وی توضیح داد: با وجود این، مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند. این هم یک مشکل دیگری است که باید برای آن در مجلس چاره اندیشی شود.

کد مطلب 5936704
زهرا علیدادی

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