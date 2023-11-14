جهاد تبیین و امیدآفرینی دو محور اصلی فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری وظیفه ذاتی دارد آن هم جهاد تبیین است و باید نسبت به دیگر ارگان‌ها ما در این خصوص عملکرد پربارتری داشته باشیم لذا تمامی برنامه‌های سالانه سازمان در راستای جهاد تبیین گنجانده شده و مدیریت می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی عنوان داشت: در کنار جهاد تبیین، جهاد امید آفرینی در جامعه نیز سرلوحه برنامه‌های این سازمان می‌باشد چرا که در جامعه ما بحث امید کمرنگ شده و با توجه فعالیت‌های شبانه روزی دشمنان انقلاب اسلامی در سمپاشی اطلاعات نادرست به دنیا و مردم کشورمان و کم ارزش جلوه دادن فعالیت‌ها، یاس و ناامیدی را در بین جوانان و مردم ایجاد می‌کند و در این بین وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی در مقابله با چنین نگرشی در ۲ محور جهاد تبیین و جهاد امیدآفرینی پیگیری می‌شود و از اول سال برنامه نشر خوبی‌ها توسط این سازمان و دیگر نهادها با هدف مساوات و همدلی برگزار شد.

حسینی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی برنامه نشر خوبی‌ها در جامعه نگرش مردم به محبت کردن را افزایش خواهد داد، یادآور شد: نشان دادن زیبایی‌های زندگی، رفتار، کنش‌های انسانی و حس همدردی باعث ایجاد امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.

وی در خصوص افزایش جمعیت و فرزند آوری در کشورمان توضیح داد: متأسفانه در جامعه ما القائات نادرستی از قبیل هزینه بر بودن فرزند آوری و نبود شرایط تربیت فرزند باب شده و درعوض برای تجملات، نگه داری حیوانات خانگی و دیگر مسائل هزینه‌های چندین برابری کردن عادی شده و باید با چنین نگرشی برخورد شود که با آمید آفرینی و نشر خوبی‌ها می‌توان چنین نگرش و باورهای غلطی را در جامعه کم رنگ کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه دهه فاطمیه و دهه بصیرت را پیش رو خواهیم داشت، اظهار کرد: برنامه‌های پر باری تدارک دیده شده تا واقعیت‌های جامعه دیده بشود چرا که زندگی بیش از ۹۰ درصد مردم کشورمان با اعتقادات و باورهای دینی عجین شده و با آنها زندگی می‌کنند و شاید در این بین علاقه به تجملات و ظواهر وجود داشته و کمبودهایی از سوی برخی احساس شود ولی حضور و حمایت اکثر مردم از برنامه‌های دهه محرم گواه این موضوع بوده که مردم عاشق امام حسین (ع) و اهل بیت پیامبر اکرم (ص) بوده و هستند.

وی یادآور شد: شبکه سازی رسانه‌ای، همکاری با تشکلات مردمی و مردمی سازی امور از اهداف سازمان تبلیغات اسلامی می‌باشد و با اینکه راهبری وظیفه ذاتی ما بوده ولی حضور، مشارکت، نقش آفرینی و میانداری مردم در این امور، هم انقلاب و هم اسلام را بیمه خواهد کرد.

حسینی با اشاره به حملات ناجوانمردانه اسرائیل و استکبار جهانی که اخیراً به مردم مظلوم غزه و فلسطین انجام می‌دهند، بیان کرد: شاهد اعتراضات و راه پیمایی های جهانی علیه اسرائیل و استکبار جهانی حتی در خود اسرائیل و آمریکا هستیم که یادآور نشانه‌ای از آخرالزمان بودن است که مردم رغبت خواهند داشت به سوی امام زمان و صلح و عدل جهانی حرکت کنند و انزجار خود از ظلم و استکبار جهانی را در هر شرایطی به نمایش بگذارند.