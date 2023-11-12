۱۳ کیلو نقره قاچاق در خوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامان غنی زاده در این زمینه افزود: مأموران انتظامی شهرستان خوی، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس در محور خوی- تهران، به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی گفت: در بازرسی از اتوبوس مذکور، ۱۳ کیلو گرم زیور آلات نقره به صورت قاچاق و فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این خصوص ۱ نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد؛ اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش تقریبی کالای مکشوفه بیش از ۱ میلیارد ریال برآورد شده است.