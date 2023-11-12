سومین گردهمایی بزرگ فعالان فرهنگی ده کشور جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گردهمایی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، فضای مجازی و پژوهشی به منظور بررسی چالش‌ها و راهکارهای جهانی شدن اربعین حسینی به همت کمیته‌های فرهنگی ایران و عراق (ستاد فرهنگی اربعین) با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اربعینی از کشورهای ایران، عراق، هند، آفریقا، تاجیکستان، آذربایجان، سوریه، ترکیه، پاکستان و افغانستان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اعلام کرد: به منظور بررسی مسائل و چالش‌ها و برنامه‌ها و راه‌های توسعه جهانی شدن اربعین از سوی کمیته‌های فرهنگی ایران و عراق (ستاد فرهنگی اربعین) همایش دو روزه‌ای در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان در حرم رضوی در مشهد با پیام مرجع عالیقدر حضرت آیه الله مکارم شیرازی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حمید احمدی ادامه داد: در این همایش نمایندگان مواکب از ایران و ده‌ها تن از فعالان و موکب‌های فرهنگی و رسانه‌ای و مراکز مطالعاتی و فضای مجازی اربعینی و مسئولان ستاد مرکزی اربعین و جمعی از مسئولان کمیته‌های تخصصی با حضور فعالان و مسئولانی از عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، آفریقا، هند و جمهوری آذربایجان، سوریه و موکب نداءالاقصی از فلسطین برگزار می‌شود.

وی گفت: ضرورت جهانی شدن و رویکرد تمدنی مراسم اربعین، ایجاب می‌کند که برای برنامه‌ریزی شایسته و مناسب این حرکت عظیم با فعالان و کنشگران در این ساحت الهی تبادل نظر و هماهنگی و هم افزایی شود. آقای احمدی جوهره و اساس حرکت بزرگ اربعین را فرهنگی دانست و گفت: اصحاب فرهنگ، رسانه، تبلیغ، هنر و علم در بسط و گسترش و تعمیق این ابعاد نقش مؤثر و سازنده‌ای دارند و لازم است با همفکری مستمر به فعال سازی ظرفیت‌های گسترده تن اقدام نمایند.

در این گردهمایی حجت الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سردار سید مجید میر احمدی معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین و حجت الاسلام اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و معاون صدای سازمان صدا و سیما و شخصیت‌هایی از عراق سخنرانی می‌کنند.

حجت الاسلام احمدی تشکیل چهارده کمیسیون تخصصی در موضوعات و محورهای: آموزش، رسانه و فضای مجازی، ارتباطات بین‌الملل، اتباع و زائران ترانزیت، بانوان، قرآن، تبلیغ و نماز، پژوهش و همایش‌ها، محصولات فرهنگی و تبلیغی و طرح تکریم، آموزش، کودک و نوجوان، مراسم و محافل را از دیگر برنامه‌های این گردهمایی ذکر کرد و گفت: این کمیسیون‌ها به بررسی رویکردها، برنامه‌های اربعین ۱۴۰۳ می‌پردازند.

برگزاری مراسم نداء‌الاقصی با حضور نمایندگان موکب نداء الاقصی فلسطین در شب جمعه در حرم رضوی از دیگر برنامه‌های این گردهمایی است که در آن مسئولان این موکب سخنرانی خواهند کرد. وی گفت: در نشست پایانی که صبح روز جمعه برگزار می‌شود گزارشات کمیسیون‌ها و نظرات مسئولان کمیته‌ها در استان‌ها و نمایندگان مواکب ارائه خواهد شد.

جلسه ویژه‌ای هم با حضور نمایندگان مواکب و مسئولان کمیته‌های فرهنگی در استان‌ها و مسئولان گروه‌های با نوای کمیته‌های فرهنگی در استان‌ها از دیگر برنامه‌های این اجلاس خواهد بود.

*عماد خورشید طلب